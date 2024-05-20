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Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты
Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты - 20.05.2024, ПРАЙМ
Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты
Автоэксперты предупреждают, что в скором времени с российского рынка могут исчезнуть многие автомобили. Причина – повышение утилизационного сбора, пишет журнал... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:29+0300
2024-05-20T10:30+0300
экономика
утильсбор
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Автоэксперты предупреждают, что в скором времени с российского рынка могут исчезнуть многие автомобили. Причина – повышение утилизационного сбора, пишет журнал "За рулем".Как отмечается, депутаты Госдумы планируют, что утильсбор будет индексироваться ежегодно, а этом чревато тем, что многие автомобили с более низкими ценами могут стать недоступными для граждан России."Это (повышение утильсбора – прим. ред.) может повлиять на компании, только начавшие сборку автомобилей в России, и привести к дальнейшему росту цен, включая цены на автомобили от "АвтоВАЗа", - говорится в статье.Так, сбор на автомобили с двигателями от одного до двух литров планируется повысить в нынешнем году с 300 до 556 тыс. рублей, а к 2030 году – в два раза. При этом для электромобилей утилизационный сбор планируется повысить вчетверо, сообщается в статье.Из-за столь резкого увеличения размера утильсбора с рынка РФ могут исчезнуть российские части китайских производителей, например, продажи Changan Alsvin могут прекратиться, а модели Omoda могут быть под угрозой, заявил эксперт Олег Мосеев, чьи слова приводятся в материале.
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утильсбор
Экономика, утильсбор
10:29 20.05.2024 (обновлено: 10:30 20.05.2024)
 
Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты

"За рулем": из-за повышения утильсбора с рынка РФ могут исчезнуть некоторые авто

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобилей "Москвич" у всех официальных дилеров
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Автоэксперты предупреждают, что в скором времени с российского рынка могут исчезнуть многие автомобили. Причина – повышение утилизационного сбора, пишет журнал "За рулем".
Как отмечается, депутаты Госдумы планируют, что утильсбор будет индексироваться ежегодно, а этом чревато тем, что многие автомобили с более низкими ценами могут стать недоступными для граждан России.
"Это (повышение утильсбора – прим. ред.) может повлиять на компании, только начавшие сборку автомобилей в России, и привести к дальнейшему росту цен, включая цены на автомобили от "АвтоВАЗа", - говорится в статье.
Так, сбор на автомобили с двигателями от одного до двух литров планируется повысить в нынешнем году с 300 до 556 тыс. рублей, а к 2030 году – в два раза. При этом для электромобилей утилизационный сбор планируется повысить вчетверо, сообщается в статье.
Автомобиль с плохо читаемым государственным регистрационным знаком в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
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Вчера, 02:02
Из-за столь резкого увеличения размера утильсбора с рынка РФ могут исчезнуть российские части китайских производителей, например, продажи Changan Alsvin могут прекратиться, а модели Omoda могут быть под угрозой, заявил эксперт Олег Мосеев, чьи слова приводятся в материале.
 
Экономикаутильсбор
 
 
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