https://1prime.ru/20240520/utilsbor-848319795.html
Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты
Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты - 20.05.2024, ПРАЙМ
Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты
Автоэксперты предупреждают, что в скором времени с российского рынка могут исчезнуть многие автомобили. Причина – повышение утилизационного сбора, пишет журнал... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:29+0300
2024-05-20T10:29+0300
2024-05-20T10:30+0300
экономика
утильсбор
https://cdnn.1prime.ru/img/84018/79/840187945_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_739851e151cad53008b50c779ad5d1b9.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Автоэксперты предупреждают, что в скором времени с российского рынка могут исчезнуть многие автомобили. Причина – повышение утилизационного сбора, пишет журнал "За рулем".Как отмечается, депутаты Госдумы планируют, что утильсбор будет индексироваться ежегодно, а этом чревато тем, что многие автомобили с более низкими ценами могут стать недоступными для граждан России."Это (повышение утильсбора – прим. ред.) может повлиять на компании, только начавшие сборку автомобилей в России, и привести к дальнейшему росту цен, включая цены на автомобили от "АвтоВАЗа", - говорится в статье.Так, сбор на автомобили с двигателями от одного до двух литров планируется повысить в нынешнем году с 300 до 556 тыс. рублей, а к 2030 году – в два раза. При этом для электромобилей утилизационный сбор планируется повысить вчетверо, сообщается в статье.Из-за столь резкого увеличения размера утильсбора с рынка РФ могут исчезнуть российские части китайских производителей, например, продажи Changan Alsvin могут прекратиться, а модели Omoda могут быть под угрозой, заявил эксперт Олег Мосеев, чьи слова приводятся в материале.
https://1prime.ru/20240519/avto-848282394.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84018/79/840187945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_074ba8f7be0462a53db10c8ebbbe62db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утильсбор
Многие хорошие авто могут исчезнуть с рынка РФ, предупредили автоэксперты
"За рулем": из-за повышения утильсбора с рынка РФ могут исчезнуть некоторые авто
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ.
Автоэксперты предупреждают, что в скором времени с российского рынка могут исчезнуть многие автомобили. Причина – повышение утилизационного сбора, пишет журнал "За рулем"
.
Как отмечается, депутаты Госдумы планируют, что утильсбор будет индексироваться ежегодно, а этом чревато тем, что многие автомобили с более низкими ценами могут стать недоступными для граждан России.
"Это (повышение утильсбора – прим. ред.) может повлиять на компании, только начавшие сборку автомобилей в России, и привести к дальнейшему росту цен, включая цены на автомобили от "АвтоВАЗа", - говорится в статье.
Так, сбор на автомобили с двигателями от одного до двух литров планируется повысить в нынешнем году с 300 до 556 тыс. рублей, а к 2030 году – в два раза. При этом для электромобилей утилизационный сбор планируется повысить вчетверо, сообщается в статье.
Водителям придумали новое наказание за скрытые номера авто
Из-за столь резкого увеличения размера утильсбора с рынка РФ могут исчезнуть российские части китайских производителей, например, продажи Changan Alsvin могут прекратиться, а модели Omoda могут быть под угрозой, заявил эксперт Олег Мосеев, чьи слова приводятся в материале.