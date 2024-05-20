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В РФ могут построить еще одну высокотехнологичную верфь, заявил Мантуров - 20.05.2024, ПРАЙМ
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В РФ могут построить еще одну высокотехнологичную верфь, заявил Мантуров
В РФ могут построить еще одну высокотехнологичную верфь, заявил Мантуров - 20.05.2024, ПРАЙМ
В РФ могут построить еще одну высокотехнологичную верфь, заявил Мантуров
Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:34+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет принято до конца года, этот вопрос продолжает рассматриваться Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и ВТБ, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."В целом основная производственная инфраструктура в интересах освоения СМП сформирована. Но чтобы гарантированно справиться с таким емким заказом, ОСК с ВТБ рассматривают возможность строительства еще одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и квалификации должно быть принято до конца года", - сообщил он, выступая с докладом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Ранее в марте статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
10:34 20.05.2024 (обновлено: 10:46 20.05.2024)
 
В РФ могут построить еще одну высокотехнологичную верфь, заявил Мантуров

Мантуров: решение по строительство высокотехнологичной верфи в РФ примут до конца года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет принято до конца года, этот вопрос продолжает рассматриваться Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и ВТБ, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В целом основная производственная инфраструктура в интересах освоения СМП сформирована. Но чтобы гарантированно справиться с таким емким заказом, ОСК с ВТБ рассматривают возможность строительства еще одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и квалификации должно быть принято до конца года", - сообщил он, выступая с докладом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Ранее в марте статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.
 
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