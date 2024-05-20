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СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства - 20.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства - 20.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица погибли в результате крушения американского вертолета... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:54+0300
2024-05-20T09:58+0300
происшествия
иран
новости
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица погибли в результате крушения американского вертолета Bell-212, пишет издание Tasnim.Перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.Изначально иранские СМИ сообщили, что президент летел на вертолете Ми-171, но позже информационное агентство Tasnim опубликовало инфографику, доказывающую, что это был американский Bell-212.Bell-212 - гражданская версия военного вертолета Bell-204\205, рассчитанная на 15 человек. За время эксплуатации этой модели были зафиксированы несколько инцидентов, включая случаи с человеческими жертвами.В Иране подобный вертолет разбился в 2018 году, в результате чего погибли четыре человека, заметили в издании.
https://1prime.ru/20240520/raisi-848315177.html
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иран, новости, ибрахим раиси
Происшествия, ИРАН, Новости, Ибрахим Раиси
09:54 20.05.2024 (обновлено: 09:58 20.05.2024)
 
СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства

Tasnim: упавший вертолет Bell-212, перевозивший Раиси, был американского производства

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица погибли в результате крушения американского вертолета Bell-212, пишет издание Tasnim.
Перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.
Изначально иранские СМИ сообщили, что президент летел на вертолете Ми-171, но позже информационное агентство Tasnim опубликовало инфографику, доказывающую, что это был американский Bell-212.
Bell-212 - гражданская версия военного вертолета Bell-204\205, рассчитанная на 15 человек. За время эксплуатации этой модели были зафиксированы несколько инцидентов, включая случаи с человеческими жертвами.
В Иране подобный вертолет разбился в 2018 году, в результате чего погибли четыре человека, заметили в издании.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси
08:32
 
ПроисшествияИРАННовостиИбрахим Раиси
 
 
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