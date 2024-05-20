https://1prime.ru/20240520/vydvorenie-848313788.html

Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов

Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов - 20.05.2024, ПРАЙМ

Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов

Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T07:32+0300

2024-05-20T07:32+0300

2024-05-20T07:40+0300

происшествия

мариуполь

выдворение

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/14/841441407_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bf17893b6a4fafe1fc2cd41e2e8313f5.jpg

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории города, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Лиц, нарушивших миграционное законодательство, выявили в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии. В частности, в сообщении УФСБ говрится: "В Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Восемнадцать мигрантов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ, трое из которых выдворены за пределы России". На текущий момент, как отметили в ведомстве, "проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются".

https://1prime.ru/20240510/kadry-848054541.html

мариуполь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мариуполь, выдворение