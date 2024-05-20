Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240520/vydvorenie-848313788.html
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов
Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T07:32+0300
2024-05-20T07:40+0300
происшествия
мариуполь
выдворение
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/14/841441407_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bf17893b6a4fafe1fc2cd41e2e8313f5.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории города, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Лиц, нарушивших миграционное законодательство, выявили в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии. В частности, в сообщении УФСБ говрится: "В Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Восемнадцать мигрантов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ, трое из которых выдворены за пределы России". На текущий момент, как отметили в ведомстве, "проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются".
https://1prime.ru/20240510/kadry-848054541.html
мариуполь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/14/841441407_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_b25d6d6a296a003916513d60162fed7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мариуполь, выдворение
Происшествия, Мариуполь, выдворение
07:32 20.05.2024 (обновлено: 07:40 20.05.2024)
 
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов

ФСБ: из Мариуполя выдворили за пределы России трех нелегальных мигрантов

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории города, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.
Лиц, нарушивших миграционное законодательство, выявили в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии.
В частности, в сообщении УФСБ говрится: "В Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Восемнадцать мигрантов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ, трое из которых выдворены за пределы России".
Бизнес, финансы
Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть
10 мая, 17:08
На текущий момент, как отметили в ведомстве, "проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются".
 
ПроисшествияМариупольвыдворение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала