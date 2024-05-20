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Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов
Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T07:32+0300
2024-05-20T07:32+0300
2024-05-20T07:40+0300
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории города, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Лиц, нарушивших миграционное законодательство, выявили в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии. В частности, в сообщении УФСБ говрится: "В Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Восемнадцать мигрантов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ, трое из которых выдворены за пределы России". На текущий момент, как отметили в ведомстве, "проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются".
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мариуполь, выдворение
Происшествия, Мариуполь, выдворение
Из Мариуполя выдворили за пределы России нелегальных мигрантов
ФСБ: из Мариуполя выдворили за пределы России трех нелегальных мигрантов
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Трёх нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ из Мариуполя, всего к административной ответственности привлекли 18 иностранцев, находящихся на территории города, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.
Лиц, нарушивших миграционное законодательство, выявили в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии.
В частности, в сообщении УФСБ говрится: "В Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Восемнадцать мигрантов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ, трое из которых выдворены за пределы России".
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На текущий момент, как отметили в ведомстве, "проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются".