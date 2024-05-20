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Тема российских активов будет ключевой на переговорах в G7, заявила Йеллен
Тема российских активов будет ключевой на переговорах в G7, заявила Йеллен - 20.05.2024, ПРАЙМ
Тема российских активов будет ключевой на переговорах в G7, заявила Йеллен
Поиск способов применения заблокированных российских активов в интересах Киева будет ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7, заявила министр... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:55+0300
2024-05-20T17:55+0300
2024-05-20T17:55+0300
экономика
джанет йеллен
санкции против рф
замороженные российские активы
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Поиск способов применения заблокированных российских активов в интересах Киева будет ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.Встреча министров финансов G7 пройдет 23-25 мая в итальянском городе Стреса. "Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счете восстановления в средне- и долгосрочной перспективе", — заявила Йеллен, слова которой распространила ее пресс-служба. Йеллен считает важным и срочным "коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины". Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе", — сообщила министр. В США приняли закон, наделяющий президента правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В Европе, где "иммобилизировано" значительно больше средств, как считается, нет консенсуса в отношении их применения.
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джанет йеллен, санкции против рф, замороженные российские активы
Экономика, Джанет Йеллен, санкции против РФ, замороженные российские активы
Тема российских активов будет ключевой на переговорах в G7, заявила Йеллен
Йеллен: судьба активов РФ станет ключевой темой встречи министров финансов G7
ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Поиск способов применения заблокированных российских активов в интересах Киева будет ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Встреча министров финансов G7 пройдет 23-25 мая в итальянском городе Стреса.
"Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счете восстановления в средне- и долгосрочной перспективе", — заявила Йеллен, слова которой распространила ее пресс-служба.
Йеллен считает важным и срочным "коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины".
Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе", — сообщила министр.
В США приняли закон, наделяющий президента правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В Европе, где "иммобилизировано" значительно больше средств, как считается, нет консенсуса в отношении их применения.
США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами