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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля - 20.05.2024, ПРАЙМ
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля
Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:17+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 11.15 мск снижается на 7 копеек, до 12,5 рубля, и ранее в ходе торгов уже опускался до 12,49 рубля. Курс доллара к текущему моменту снижается на 31 копейку, до 90,64 рубля, евро - на 15 копеек, до 98,59 рубля.
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курсы валют, московская биржа
Экономика, Курсы валют, Московская биржа
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 11.15 мск снижается на 7 копеек, до 12,5 рубля, и ранее в ходе торгов уже опускался до 12,49 рубля. Курс доллара к текущему моменту снижается на 31 копейку, до 90,64 рубля, евро - на 15 копеек, до 98,59 рубля.
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