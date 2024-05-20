https://1prime.ru/20240520/zakharova-848325391.html

"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО

"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО

Некоторые страны НАТО, отправившие своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих, уже начали получать их обратно, заявила официальный представитель... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:16+0300

2024-05-20T12:16+0300

2024-05-20T13:14+0300

политика

россия

эстония

мария захарова

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Некоторые страны НАТО, отправившие своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих, уже начали получать их обратно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ряд стран альянса уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины."Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", — отметила дипломат в своем Telegram-канале.Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дипломатов передавала, что на июльском саммите НАТО может быть принята декларация, которая предусматривает отказ от прямого вмешательства в украинский конфликт.

https://1prime.ru/20240520/kallas-848319534.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, мария захарова, новости