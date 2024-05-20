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"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО
"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО
Некоторые страны НАТО, отправившие своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих, уже начали получать их обратно, заявила официальный представитель... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:16+0300
2024-05-20T13:14+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Некоторые страны НАТО, отправившие своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих, уже начали получать их обратно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ряд стран альянса уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины."Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", — отметила дипломат в своем Telegram-канале.Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дипломатов передавала, что на июльском саммите НАТО может быть принята декларация, которая предусматривает отказ от прямого вмешательства в украинский конфликт.
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россия, эстония, мария захарова, новости
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Мария Захарова, Новости
12:16 20.05.2024 (обновлено: 13:14 20.05.2024)
 
"Уже получают обратно". Захарова ответила на заявления об инструкторах НАТО

Захарова о словах Каллас: НАТО уже получает своих инструкторов солдат ВСУ обратно

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Некоторые страны НАТО, отправившие своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих, уже начали получать их обратно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ряд стран альянса уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины.
"Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", — отметила дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.
Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дипломатов передавала, что на июльском саммите НАТО может быть принята декларация, которая предусматривает отказ от прямого вмешательства в украинский конфликт.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
10:28
 
ПолитикаРОССИЯЭСТОНИЯМария ЗахароваНовости
 
 
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