https://1prime.ru/20240520/zakharova-848335208.html

"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявила Захарова

"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявила Захарова - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявила Захарова

Никакая "формула Зеленского" и проводимые под ее эгидой международные "посиделки" не являются выходом из сложившегося для киевского режима тупика, заявила... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:49+0300

2024-05-20T15:49+0300

2024-05-20T15:49+0300

политика

украина

россия

переговоры

мария захарова

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Никакая "формула Зеленского" и проводимые под ее эгидой международные "посиделки" не являются выходом из сложившегося для киевского режима тупика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Киев осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. Его слова привела пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети Facebook*. "Кого обманывают этой "алхимической формулой": себя или украинский народ? Никакая "формула Зеленского" и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь ее усугубят. Видимо, они рассчитывают, что с новым законом о мобилизации на Украине смогут наскрести еще какое-то количество украинцев, которыми заткнут пробоины своего тонущего корабля", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что переговоры — "это не обреченное на провал турне в Женеву", а кропотливая работа, в основе которой ответственность, осознание реалий, уважение международного права и т.д. "Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов", — добавила Захарова. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Рф не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, при этом следует понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, россия, переговоры, мария захарова