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Правительство модернизирует Онежский кораблестроительный завод
Правительство модернизирует Онежский кораблестроительный завод - 20.05.2024, ПРАЙМ
Правительство модернизирует Онежский кораблестроительный завод
Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:38+0300
2024-05-20T10:38+0300
2024-05-20T10:38+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство выделило 2 миллиарда рублей на реализацию второй очереди проекта глубокой модернизации этого карельского предприятия, благодаря чему в ближайшие два года существенно расширятся его производственные возможности", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Как уточняется в Telegram-канале кабмина, речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений и объектов производственного назначения, благодаря чему будет существенно расширена мощность и созданы условия для строительства современных гражданских судов. Также на этом заводе планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения: буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов, судов дноуглубительного флота. Решение, как отмечается, будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России, в том числе развитию Севморпути, который является надежным транспортным коридором для экспорта продукции в дружественные страны.
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россия, михаил мишустин, новости
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
Правительство модернизирует Онежский кораблестроительный завод
Мишустин: кабмин выделил 2 млрд руб на модернизацию Онежского кораблестроительного завода
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство выделило 2 миллиарда рублей на реализацию второй очереди проекта глубокой модернизации этого карельского предприятия, благодаря чему в ближайшие два года существенно расширятся его производственные возможности", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Как уточняется в Telegram-канале кабмина, речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений и объектов производственного назначения, благодаря чему будет существенно расширена мощность и созданы условия для строительства современных гражданских судов.
Также на этом заводе планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения: буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов, судов дноуглубительного флота.
Решение, как отмечается, будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России, в том числе развитию Севморпути, который является надежным транспортным коридором для экспорта продукции в дружественные страны.