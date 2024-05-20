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Срок полномочий Зеленского истек - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Срок полномочий Зеленского истек
Срок полномочий Зеленского истек - 20.05.2024, ПРАЙМ
Срок полномочий Зеленского истек
Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского завершается 20 мая, что делает его нелегетимным президентом, пишет газета "Комсомольская правда". | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:19+0300
2024-05-20T09:57+0300
политика
украина
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новости
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского завершается 20 мая, что делает его нелегетимным президентом, пишет газета "Комсомольская правда".Владимир Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая уже новый президент страны должен был принять присягу, однако президентские выборы были отменены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВо время предвыборной кампании Зеленский пообещал украинскому народу евроинтеграцию, урегулировать вопрос Донбасса, а также восстановить экономику. Тем не менее, все пункты остались без видимых решений.Украина остается одной из самых бедных стран в мире и самой бедной в Европе. Ее экономика рухнула, уровень безработицы высок, а зарплаты и пенсии низкие. Многие украинцы вынуждены переехжать за границу в поисках работы. Президент, в свою очередь, жалуется, что задержка следующего транша международной помощи может привести к тому, что пожилые люди останутся без пенсий говорится в публикации.Кроме того, ранее украинский лидер скептически относился к вопросу присоединения страны к НАТО, однако позже решил сменить курс своей политики. Нейтральный статус Украины и выполнение Минских соглашений были решающими для России для установления мира. Однако, Украина не выполняла соглашения, и военные действия продолжаются до сих пор, отмечается в публикации.Некоторые даже предлагают вручить Зеленскому грамоту "За ослабление НАТО", так как часть денег, которые получает Зеленский, разворовывается и не доходит до ВСУ, заключили в издании.
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украина, владимир зеленский, новости
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
09:19 20.05.2024 (обновлено: 09:57 20.05.2024)
 
Срок полномочий Зеленского истек

KP.ru: с 20 мая Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского завершается 20 мая, что делает его нелегетимным президентом, пишет газета "Комсомольская правда".
Владимир Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая уже новый президент страны должен был принять присягу, однако президентские выборы были отменены.
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Во время предвыборной кампании Зеленский пообещал украинскому народу евроинтеграцию, урегулировать вопрос Донбасса, а также восстановить экономику. Тем не менее, все пункты остались без видимых решений.
Украина остается одной из самых бедных стран в мире и самой бедной в Европе. Ее экономика рухнула, уровень безработицы высок, а зарплаты и пенсии низкие. Многие украинцы вынуждены переехжать за границу в поисках работы. Президент, в свою очередь, жалуется, что задержка следующего транша международной помощи может привести к тому, что пожилые люди останутся без пенсий говорится в публикации.
Кроме того, ранее украинский лидер скептически относился к вопросу присоединения страны к НАТО, однако позже решил сменить курс своей политики. Нейтральный статус Украины и выполнение Минских соглашений были решающими для России для установления мира. Однако, Украина не выполняла соглашения, и военные действия продолжаются до сих пор, отмечается в публикации.
Некоторые даже предлагают вручить Зеленскому грамоту "За ослабление НАТО", так как часть денег, которые получает Зеленский, разворовывается и не доходит до ВСУ, заключили в издании.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
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