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"Новые люди" обсудили с главой Дом.РФ. Мутко вопрос доступности жилья
"Новые люди" обсудили с главой Дом.РФ. Мутко вопрос доступности жилья - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Новые люди" обсудили с главой Дом.РФ. Мутко вопрос доступности жилья
Депутаты фракции "Новые люди" встретились с гендиректором Дом.РФ. Виталием Мутко и обсудили вопрос доступности жилья, сообщила пресс-служба фракции. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:04+0300
2024-05-20T17:04+0300
2024-05-20T17:04+0300
недвижимость
цены на жилье
виталий мутко
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Новые люди" встретились с гендиректором Дом.РФ. Виталием Мутко и обсудили вопрос доступности жилья, сообщила пресс-служба фракции."Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" 20 мая провели рабочую встречу с руководством Дом.рф ... Главной темой обсуждения стала доступность недвижимости", - следует из сообщения пресс-службы.По словам вице-спикера ГД Владислава Даванкова, приведенным пресс-службой "Новых людей", 73% российских семей хотят жить в своём доме, многие молодые семьи не заводят первого ребенка именно потому, что им негде жить. Он также обратил внимание на большую разницу в цене жилья между вторичным и первичным фондом.Отмечается, что глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев поднял вопрос поддержки туристической отрасли, а именно строительства модульных отелей, первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачёв обратил внимание на проблему качества жилья и предложил внедрить стандарты не только строительства, но и отделочных работ, обустройства придомовых территорий, а зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов поинтересовался поддержкой проектов строительства небольших многоэтажек в малых городах.
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цены на жилье, виталий мутко, новые люди
Недвижимость, цены на жилье, Виталий Мутко, Новые люди
"Новые люди" обсудили с главой Дом.РФ. Мутко вопрос доступности жилья
Депутаты фракции "Новые люди" обсудили с главой Дом.РФ. Мутко вопрос доступности жилья
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Новые люди" встретились с гендиректором Дом.РФ. Виталием Мутко и обсудили вопрос доступности жилья, сообщила пресс-служба фракции.
"Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" 20 мая провели рабочую встречу с руководством Дом.рф ... Главной темой обсуждения стала доступность недвижимости", - следует из сообщения пресс-службы.
По словам вице-спикера ГД Владислава Даванкова, приведенным пресс-службой "Новых людей", 73% российских семей хотят жить в своём доме, многие молодые семьи не заводят первого ребенка именно потому, что им негде жить. Он также обратил внимание на большую разницу в цене жилья между вторичным и первичным фондом.
Отмечается, что глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев поднял вопрос поддержки туристической отрасли, а именно строительства модульных отелей, первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачёв обратил внимание на проблему качества жилья и предложил внедрить стандарты не только строительства, но и отделочных работ, обустройства придомовых территорий, а зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов поинтересовался поддержкой проектов строительства небольших многоэтажек в малых городах.
Эксперт призвал строить в Москве больше жилья