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Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота достигла нового исторического рекорда - 20.05.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота в понедельник утром растет на 1,5%, обновив исторический рекорд на уровне 2454 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:08+0300

2024-05-20T09:08+0300

2024-05-20T09:09+0300

экономика

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на 1,5%, обновив исторический рекорд на уровне 2454 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,2 доллара, или на 1,46%, до 2452,6 доллара за тройскую унцию, июльского фьючерса на серебро - на 3,5%, до 32,352 доллара за унцию. Ранее цена на золото достигла рекордных 2454,1 доллара, обновив предыдущий максимум в 2448,8 доллара, установленный в апреле.

https://1prime.ru/20240515/zoloto-848170415.html

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биржевые цены на золото