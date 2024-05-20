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Стоимость золота достигла нового исторического рекорда - 20.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240520/zoloto-848316247.html
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда - 20.05.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда
Стоимость золота в понедельник утром растет на 1,5%, обновив исторический рекорд на уровне 2454 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:08+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на 1,5%, обновив исторический рекорд на уровне 2454 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,2 доллара, или на 1,46%, до 2452,6 доллара за тройскую унцию, июльского фьючерса на серебро - на 3,5%, до 32,352 доллара за унцию. Ранее цена на золото достигла рекордных 2454,1 доллара, обновив предыдущий максимум в 2448,8 доллара, установленный в апреле.
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биржевые цены на золото
Экономика, биржевые цены на золото
09:08 20.05.2024 (обновлено: 09:09 20.05.2024)
 
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота достигла нового рекорда в 2454 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на 1,5%, обновив исторический рекорд на уровне 2454 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,2 доллара, или на 1,46%, до 2452,6 доллара за тройскую унцию, июльского фьючерса на серебро - на 3,5%, до 32,352 доллара за унцию.
Ранее цена на золото достигла рекордных 2454,1 доллара, обновив предыдущий максимум в 2448,8 доллара, установленный в апреле.
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