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ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций - 20.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций
ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций - 20.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций
Критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них могут добавить в список подозрительных операций для банков. Об этом говорится в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:00+0300
2024-05-20T10:00+0300
банк россии
золото
операции
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них могут добавить в список подозрительных операций для банков. Об этом говорится в документе Банка России, размещенном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.Отмечается, что ЦБ намерен дополнить перечень отдельным блоком признаков сомнительных операций или сделок с драгметаллами и изденлиями из них. Так, подозрительной будут считать сделку, если она носит "однонаправленный характер", если металлы покупаются за счет средств, которые поступили на счет недавно, а также если приобретение не оставляют на хранение в кредитной организации, либо оставляют на короткий срок.Кроме того, ЦБ введет аналогичный контроль для юридических лиц. "Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит "незначительный промежуток времени". И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго", - сказано в документе.
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золото, операции
Банк России, золото, операции
10:00 20.05.2024
 
ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций

ЦБ хочет добавить в перечень подозрительных операций критерии по сделкам с золотом

© fotolia.com / Thomas Hansen%Слитки золота
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© fotolia.com / Thomas Hansen
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них могут добавить в список подозрительных операций для банков. Об этом говорится в документе Банка России, размещенном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Отмечается, что ЦБ намерен дополнить перечень отдельным блоком признаков сомнительных операций или сделок с драгметаллами и изденлиями из них. Так, подозрительной будут считать сделку, если она носит "однонаправленный характер", если металлы покупаются за счет средств, которые поступили на счет недавно, а также если приобретение не оставляют на хранение в кредитной организации, либо оставляют на короткий срок.
Кроме того, ЦБ введет аналогичный контроль для юридических лиц.
"Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит "незначительный промежуток времени". И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго", - сказано в документе.
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