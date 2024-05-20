https://1prime.ru/20240520/zoloto-848318208.html

ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций

ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций - 20.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ добавит критерии по сделкам с золотом в список подозрительных операций

Критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них могут добавить в список подозрительных операций для банков. Об этом говорится в... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:00+0300

2024-05-20T10:00+0300

2024-05-20T10:00+0300

банк россии

золото

операции

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них могут добавить в список подозрительных операций для банков. Об этом говорится в документе Банка России, размещенном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.Отмечается, что ЦБ намерен дополнить перечень отдельным блоком признаков сомнительных операций или сделок с драгметаллами и изденлиями из них. Так, подозрительной будут считать сделку, если она носит "однонаправленный характер", если металлы покупаются за счет средств, которые поступили на счет недавно, а также если приобретение не оставляют на хранение в кредитной организации, либо оставляют на короткий срок.Кроме того, ЦБ введет аналогичный контроль для юридических лиц. "Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит "незначительный промежуток времени". И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго", - сказано в документе.

https://1prime.ru/20240520/zoloto-848316247.html

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золото, операции