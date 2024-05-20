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Запасы золота в резервах Центробанка за апрель выросли - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Запасы золота в резервах Центробанка за апрель выросли
Запасы золота в резервах Центробанка за апрель выросли - 20.05.2024, ПРАЙМ
Запасы золота в резервах Центробанка за апрель выросли
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за апрель 2024 года выросли на 0,13%, или на 3,11 тонны, и на 1 мая составляли 75,1 миллиона унций... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:12+0300
2024-05-20T16:12+0300
банк россии
запасы золота
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за апрель 2024 года выросли на 0,13%, или на 3,11 тонны, и на 1 мая составляли 75,1 миллиона унций (2335,87 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за апрель 2024 года выросла на 5,6% - до 175,896 миллиарда долларов на 1 мая с 166,039 миллиарда долларов на 1 апреля. Доля золота в международных резервах также увеличилась до рекордных 29,42% с 28,12%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. Так, за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли до 2298,547 тонны. Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны), и на 1 января 2020 года они составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота, и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).
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запасы золота, золотовалютные резервы
Банк России, запасы золота, золотовалютные резервы
16:12 20.05.2024
 
Запасы золота в резервах Центробанка за апрель выросли

Запасы золота в резервах ЦБ за апрель выросли на 0,13% - до 2335,87 тонны

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за апрель 2024 года выросли на 0,13%, или на 3,11 тонны, и на 1 мая составляли 75,1 миллиона унций (2335,87 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за апрель 2024 года выросла на 5,6% - до 175,896 миллиарда долларов на 1 мая с 166,039 миллиарда долларов на 1 апреля. Доля золота в международных резервах также увеличилась до рекордных 29,42% с 28,12%.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва.
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Так, за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли до 2298,547 тонны.
Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны), и на 1 января 2020 года они составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота, и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).
 
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