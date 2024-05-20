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Назван инструмент, который будет движущей силой инвестиционного ранка

Назван инструмент, который будет движущей силой инвестиционного ранка - 20.05.2024, ПРАЙМ

Назван инструмент, который будет движущей силой инвестиционного ранка

Закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФ) останутся движущей силой рынка, благодаря налоговым послаблениям и редомициляции активов в РФ с использованием механизма... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:25+0300

2024-05-20T17:25+0300

2024-05-20T17:25+0300

экономика

зпиф

инвестиции

эксперт ра

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФ) останутся движущей силой рынка, благодаря налоговым послаблениям и редомициляции активов в РФ с использованием механизма ЗПИФов, следует из исследования рейтингового агентства "Эксперт РА", опросившего 30 ведущих управляющих компаний России. "По мнению 47% опрошенных, наибольший прирост в абсолютных значениях в 2024 году покажут активы ЗПИФов. Преимущества ЗПИФов, в первую очередь в части налоговых послаблений оценил крупный бизнес. Кроме того, в силу санкционного давления все больше российских компаний, ранее зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, проводят процедуры редомициляции в РФ с использованием механизма ЗПИФов. При недоступности офшоров ЗПИФы стали хорошей альтернативной для структурирования бизнеса и перераспределения финансовых потоков", - говорится в исследовании. По оценкам "Эксперт РА", у сегмента ЗПИФов есть все шансы остаться ключевым драйвером роста рынка доверительного управления и коллективных инвестиций в текущем году. "Приток новых денег ожидается как за счет привлечения средств состоятельных частных инвесторов в "квальные" (рассчитанных на квалифицированных инвесторов – ред.) фонды, так и за счет появления новых корпоративных историй перерегистрации бизнеса из-за рубежа", - говорится в исследовании. Кроме того, агентство отмечает высокий потенциал роста ЗПИФов недвижимости для розничных инвесторов за счет увеличения интереса к альтернативным инвестициям и понятной для клиентов экономики таких продуктов.

https://1prime.ru/20240518/investitsii-848302043.html

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зпиф, инвестиции, эксперт ра