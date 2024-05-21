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СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит под залог из активов России

СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит под залог из активов России - 21.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит под залог из активов России

Вашингтон готов взять на себя предоставление Киеву кредита, подкрепленного замороженными активами России, передает агентство Bloomberg. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:23+0300

2024-05-21T09:23+0300

2024-05-21T10:13+0300

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МОСКВА, 21 МАЯ - ПРАЙМ. Вашингтон готов взять на себя предоставление Киеву кредита, подкрепленного замороженными активами России, передает агентство Bloomberg.Согласно данным издания Financial Times, США стремятся побудить страны G7 предоставить Украине кредит, который будет обеспечен будущими поступлениями от замороженных на Западе российских активов. Осуществить предоставление кредита планируется до возвращения на пост главы Белого дома Дональда Трампа, выступавшего против финансирования Киева."Но... Вашингтон готов взять на себя весь кредит, если от ЕС поступит необходимое обязательство того, что активы останутся замороженными, а кредит будет погашен", — сказано в публикации.Правительство США ранее выражало планы согласовать общий подход к использованию российских активов на саммите G7 в Италии, но конкретные договоренности так и не были достигнуты.В период после начала спецоперации на Украине, страны ЕС и "Большой семерки" заморозили около половины российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.

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сша, украина, замороженные российские активы, новости