https://1prime.ru/20240521/aktivy-848359608.html
МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов
МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов - 21.05.2024, ПРАЙМ
МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов
К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:35+0300
2024-05-21T11:35+0300
2024-05-21T11:35+0300
экономика
ес
замороженные российские активы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб."На заседании Совета ЕС (по общим делам - ред.) мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро", — сказала дипломат.Страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов после начала спецоперации на Украине. Большая часть этих средств, около 200 миллиардов евро, хранится в ЕС, в основном на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.Ранее Евросоюз рассматривал возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В ответ на это, в Кремле заявили, что такие решения нарушают международное право. МИД России в свою очередь назвал это открытым воровством и отметил, что ЕС нацелился не только на частные, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/20240521/aktivy-848352425.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, замороженные российские активы, новости
Экономика, ЕС, замороженные российские активы, Новости
МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов
Лябиб: к июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.
"На заседании Совета ЕС (по общим делам - ред.) мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро", — сказала дипломат.
Страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов после начала спецоперации на Украине. Большая часть этих средств, около 200 миллиардов евро, хранится в ЕС, в основном на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.
Ранее Евросоюз рассматривал возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В ответ на это, в Кремле заявили, что такие решения нарушают международное право. МИД России в свою очередь назвал это открытым воровством и отметил, что ЕС нацелился не только на частные, но и на государственные активы России.
СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит под залог из активов России