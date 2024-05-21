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МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов

МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов - 21.05.2024, ПРАЙМ

МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов

К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:35+0300

2024-05-21T11:35+0300

2024-05-21T11:35+0300

экономика

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замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб."На заседании Совета ЕС (по общим делам - ред.) мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро", — сказала дипломат.Страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов после начала спецоперации на Украине. Большая часть этих средств, около 200 миллиардов евро, хранится в ЕС, в основном на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.Ранее Евросоюз рассматривал возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В ответ на это, в Кремле заявили, что такие решения нарушают международное право. МИД России в свою очередь назвал это открытым воровством и отметил, что ЕС нацелился не только на частные, но и на государственные активы России.

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ес, замороженные российские активы, новости