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МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов - 21.05.2024, ПРАЙМ
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МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов
МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов - 21.05.2024, ПРАЙМ
МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов
К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:35+0300
2024-05-21T11:35+0300
экономика
ес
замороженные российские активы
новости
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб."На заседании Совета ЕС (по общим делам - ред.) мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро", — сказала дипломат.Страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов после начала спецоперации на Украине. Большая часть этих средств, около 200 миллиардов евро, хранится в ЕС, в основном на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.Ранее Евросоюз рассматривал возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В ответ на это, в Кремле заявили, что такие решения нарушают международное право. МИД России в свою очередь назвал это открытым воровством и отметил, что ЕС нацелился не только на частные, но и на государственные активы России.
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ес, замороженные российские активы, новости
Экономика, ЕС, замороженные российские активы, Новости
11:35 21.05.2024
 
МИД Бельгии раскрыл, сколько получит Киев от российских активов

Лябиб: к июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© fotolia.com / Jackin
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. К июлю Киеву будут доступны три миллиарда евро от активов России, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.
"На заседании Совета ЕС (по общим делам - ред.) мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро", — сказала дипломат.
Страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов после начала спецоперации на Украине. Большая часть этих средств, около 200 миллиардов евро, хранится в ЕС, в основном на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.
Ранее Евросоюз рассматривал возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В ответ на это, в Кремле заявили, что такие решения нарушают международное право. МИД России в свою очередь назвал это открытым воровством и отметил, что ЕС нацелился не только на частные, но и на государственные активы России.
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