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"СПБ Биржа" обсудит возможность выплаты дохода на замороженные активы

"СПБ Биржа" обсудит возможность выплаты дохода на замороженные активы - 21.05.2024, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" обсудит возможность выплаты дохода на замороженные активы

"СПБ Биржа" обсуждает с российскими регуляторами возможность выплат дохода по замороженным иностранным активам своих российских клиентов в рамках указа... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:11+0300

2024-05-21T13:11+0300

2024-05-21T13:11+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" обсуждает с российскими регуляторами возможность выплат дохода по замороженным иностранным активам своих российских клиентов в рамках указа президента РФ №665 - за счет невостребованных выплат Минфина по евробондам, сообщила торговая площадка. "СПБ Биржа" обсуждает с российскими регуляторами возможность распространения механизма выплаты в рамках указа №665 или другого документа доходов в рублях по иностранным бумагам, замороженным в результате введения санкций в отношении "СПБ Биржи", - говорится в сообщении. США осенью прошлого года наложили санкции на "СПБ Биржу", из-за чего торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, активы фактически оказались замороженными. Между тем, на эти активы может начисляться доход в виде, например, дивидендов или купонов. Согласно указу №665, российские инвесторы могут получать выплаты (доход) по иностранным ценным бумагам, которые заблокированы на счетах НРД в иностранных депозитариях, за счет невостребованных выплат Минфина РФ по еврооблигациям. "Выплаты производятся за счет части средств на счете типа "И", на которые Минфин РФ в рамках графика обслуживания долга зачисляет выплаты по своим еврооблигациям. У инвесторов, держащих еврооблигации Минфина в иностранной инфраструктуре, есть возможность в течение 90 дней со дня платежа Минфина включиться в реестр держателей, который ведет НРД, чтобы получить выплаты в рублях. Невостребованные рубли со счета типа "И" идут на выплаты по иностранным бумагам", - пояснил юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Глеб Бойко. "При этом указ 665 распространяется только на активы, которые заблокированы на счетах НРД в иностранных депозитариях. Кроме того, санкции США против "СПБ Биржи" были введены после вступления в силу указа 665. Наконец, расчетный депозитарий "СПБ Биржи" - "СПБ Банк" учитывал значительное количество иностранных ценных бумаг в иностранных кастодианах без вовлечения НРД", - добавил юрист.

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