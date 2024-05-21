"Газпром" утянул рынок вниз

Индекс Мосбиржи на открытии понедельника по инерции переписал двухлетние максимумы, в моменте было выше 3521 п. А далее пошла техническая коррекция на фоне... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T09:52+0300
2024-05-21T09:52+0300
2024-05-21T09:52+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
газпром
рынки
?1716274356
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на открытии понедельника по инерции переписал двухлетние максимумы, в моменте было выше 3521 п. А далее пошла техническая коррекция на фоне усталости после 9-дневного нон-стоп ралли.В принципе, коррекция могла остановиться и на поддержке 3470 п., но на вечерней сессии раздался "звонок" — на фоне роста задолженности корпорации правительство РФ выступило против выплаты дивидендов по акциям Газпрома за 2023 г. Бумаги рухнули на 6,5%, обновлены минимумы с осени 2022 г., курс упал до 145 руб. Большой вес акций в индексе и привел к столь масштабному падению широкого рынка.Эмоций на рынке много, но состоявшийся за последние пару недель обвал в Газпроме на 20 руб., в принципе, уже отыграл факт отказа от выплат, что ранее планировались на уровне 15 руб. Вскоре может быть стабилизация и даже отскок.При всем локальном негативе ориентир роста индекса Мосбиржи на лето выше 3600 п. не снимается.Рубль ожидаемо переписал свои двухмесячные максимумы, доллар был ниже 90,4. Идея майского укрепления рубля поближе к 90 после апрельских скачков над 94,5 фактически и благополучно отработана. Небольшой отскок доллара с уровней мартовского дна возможен, но далеко вверх ему не уйти — факторы валютного контроля (ЦБ и нормативы экспортеров) надолго. А вот попозже еще раз заглянуть в сторону 90 американец может.
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на открытии понедельника по инерции переписал двухлетние максимумы, в моменте было выше 3521 п. А далее пошла техническая коррекция на фоне усталости после 9-дневного нон-стоп ралли.
В принципе, коррекция могла остановиться и на поддержке 3470 п., но на вечерней сессии раздался "звонок" — на фоне роста задолженности корпорации правительство РФ выступило против выплаты дивидендов по акциям Газпрома за 2023 г. Бумаги рухнули на 6,5%, обновлены минимумы с осени 2022 г., курс упал до 145 руб. Большой вес акций в индексе и привел к столь масштабному падению широкого рынка.
Эмоций на рынке много, но состоявшийся за последние пару недель обвал в Газпроме на 20 руб., в принципе, уже отыграл факт отказа от выплат, что ранее планировались на уровне 15 руб. Вскоре может быть стабилизация и даже отскок.
При всем локальном негативе ориентир роста индекса Мосбиржи на лето выше 3600 п. не снимается.
Рубль ожидаемо переписал свои двухмесячные максимумы, доллар был ниже 90,4. Идея майского укрепления рубля поближе к 90 после апрельских скачков над 94,5 фактически и благополучно отработана. Небольшой отскок доллара с уровней мартовского дна возможен, но далеко вверх ему не уйти — факторы валютного контроля (ЦБ и нормативы экспортеров) надолго. А вот попозже еще раз заглянуть в сторону 90 американец может.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.