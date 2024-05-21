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Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится

Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится - 21.05.2024, ПРАЙМ

Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится

Стоимость аренды квартир в Москве в апреле-мае перестала расти, а в некоторых случаях даже снизилась, на фоне ослабления спроса и постепенного пополнения... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:16+0300

2024-05-21T11:16+0300

2024-05-21T11:16+0300

экономика

недвижимость

аренда жилья

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость аренды квартир в Москве в апреле-мае перестала расти, а в некоторых случаях даже снизилась, на фоне ослабления спроса и постепенного пополнения экспозиции. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты.Отмечается, что цены все еще еще заметно превышают прошлогодние показатели. Руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова рассказала РБК, что рост цен прекратился в марте, а в апреле они немного снизились. Средняя стоимость аренды "однушек" и "двушек" за месяц уменьшилась на два процента и составила 45,6 тысячи рублей и 61,6 тысячи рублей соответственно.По словам заместителя директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Поляковой, на рынке аренды произошла ценовая стабилизация. Она сообщила, что в апреле арендные ставки на массовом рынке остались неизменными, а колебания средних цен "можно назвать условными, в рамках статистической погрешности, что объясняется изменениями структуры предложения". "Конкретные квартиры не дешевеют и не дорожают. После значительного подорожания в 2023 году наймодатели не поднимают стоимость", — пояснила она РБК.Полякова считает, что до того момента, пока объем арендного предложения не восстановится и ипотечные ставки не снизятся, число арендаторов будет больше количества вакантных квартир. Она считает, что в ближайшие месяцы текущая ситуация, скорее всего, будет сохраняться. "К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок", — добавила она.Руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов заявил РБК, что арендные ставки колеблются в узком диапазоне начиная с ноября 2023 года и это связано с их выходом в такие ценовые диапазоны, которые становятся некомфортными для многих арендаторов, даже несмотря на высокую стоимость ипотеки.Он считает, что сейчас на рынке аренды продолжается весеннее затишье, но в летне-осенний цикл точно будет рост цен, длительность и острота которого зависят в том числе и от решений в сфере регулирования льготных ипотечных программ.

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недвижимость, аренда жилья