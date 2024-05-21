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Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится
Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится - 21.05.2024, ПРАЙМ
Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится
Стоимость аренды квартир в Москве в апреле-мае перестала расти, а в некоторых случаях даже снизилась, на фоне ослабления спроса и постепенного пополнения... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:16+0300
2024-05-21T11:16+0300
экономика
недвижимость
аренда жилья
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость аренды квартир в Москве в апреле-мае перестала расти, а в некоторых случаях даже снизилась, на фоне ослабления спроса и постепенного пополнения экспозиции. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты.Отмечается, что цены все еще еще заметно превышают прошлогодние показатели. Руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова рассказала РБК, что рост цен прекратился в марте, а в апреле они немного снизились. Средняя стоимость аренды "однушек" и "двушек" за месяц уменьшилась на два процента и составила 45,6 тысячи рублей и 61,6 тысячи рублей соответственно.По словам заместителя директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Поляковой, на рынке аренды произошла ценовая стабилизация. Она сообщила, что в апреле арендные ставки на массовом рынке остались неизменными, а колебания средних цен "можно назвать условными, в рамках статистической погрешности, что объясняется изменениями структуры предложения". "Конкретные квартиры не дешевеют и не дорожают. После значительного подорожания в 2023 году наймодатели не поднимают стоимость", — пояснила она РБК.Полякова считает, что до того момента, пока объем арендного предложения не восстановится и ипотечные ставки не снизятся, число арендаторов будет больше количества вакантных квартир. Она считает, что в ближайшие месяцы текущая ситуация, скорее всего, будет сохраняться. "К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок", — добавила она.Руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов заявил РБК, что арендные ставки колеблются в узком диапазоне начиная с ноября 2023 года и это связано с их выходом в такие ценовые диапазоны, которые становятся некомфортными для многих арендаторов, даже несмотря на высокую стоимость ипотеки.Он считает, что сейчас на рынке аренды продолжается весеннее затишье, но в летне-осенний цикл точно будет рост цен, длительность и острота которого зависят в том числе и от решений в сфере регулирования льготных ипотечных программ.
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недвижимость, аренда жилья
Экономика, Недвижимость, аренда жилья
11:16 21.05.2024
 
Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится

РБК: стоимость аренды квартир в Москве в апреле-мае перестала расти

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость аренды квартир в Москве в апреле-мае перестала расти, а в некоторых случаях даже снизилась, на фоне ослабления спроса и постепенного пополнения экспозиции. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты.
Отмечается, что цены все еще еще заметно превышают прошлогодние показатели. Руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова рассказала РБК, что рост цен прекратился в марте, а в апреле они немного снизились. Средняя стоимость аренды "однушек" и "двушек" за месяц уменьшилась на два процента и составила 45,6 тысячи рублей и 61,6 тысячи рублей соответственно.

По словам заместителя директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Поляковой, на рынке аренды произошла ценовая стабилизация. Она сообщила, что в апреле арендные ставки на массовом рынке остались неизменными, а колебания средних цен "можно назвать условными, в рамках статистической погрешности, что объясняется изменениями структуры предложения".
"Конкретные квартиры не дешевеют и не дорожают. После значительного подорожания в 2023 году наймодатели не поднимают стоимость", — пояснила она РБК.

Полякова считает, что до того момента, пока объем арендного предложения не восстановится и ипотечные ставки не снизятся, число арендаторов будет больше количества вакантных квартир. Она считает, что в ближайшие месяцы текущая ситуация, скорее всего, будет сохраняться.
"К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок", — добавила она.

Руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов заявил РБК, что арендные ставки колеблются в узком диапазоне начиная с ноября 2023 года и это связано с их выходом в такие ценовые диапазоны, которые становятся некомфортными для многих арендаторов, даже несмотря на высокую стоимость ипотеки.

Он считает, что сейчас на рынке аренды продолжается весеннее затишье, но в летне-осенний цикл точно будет рост цен, длительность и острота которого зависят в том числе и от решений в сфере регулирования льготных ипотечных программ.
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ЭкономикаНедвижимостьаренда жилья
 
 
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