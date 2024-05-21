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Россельхозбанк рекордно увеличил чистую прибыль по МСФО в I квартале

Россельхозбанк рекордно увеличил чистую прибыль по МСФО в I квартале - 21.05.2024, ПРАЙМ

Россельхозбанк рекордно увеличил чистую прибыль по МСФО в I квартале

Россельхозбанк в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 23%, до 13,4 миллиарда рублей, что является рекордным результатом за один квартал, | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:03+0300

2024-05-21T17:03+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 23%, до 13,4 миллиарда рублей, что является рекордным результатом за один квартал, следует из сообщения кредитной организации. "По результатам работы группы Россельхозбанка в первом квартале 2024 года размер чистой прибыли составил 13,4 миллиарда рублей, что является максимальным показателем по итогам одного квартала в истории банка", - сказано в сообщении. Россельхозбанк в первом квартале 2023 года заработал чистую прибыль по МСФО в 10,9 миллиарда рублей. Кредитный портфель группы до вычета резервов за квартал вырос на 0,7% - до 3,743 триллиона рублей. При этом ссуды юрлицам увеличились за первые 3 месяца текущего года на 0,9%, до 3,179 триллиона рублей, а населению - уменьшились на 0,5% и составили 564,2 миллиарда рублей, что было обусловлено консервативной риск-политикой группы и приоритетом финансовой поддержки АПК, отмечается в сообщении. Объем средств на счетах клиентов банка по результатам первого квартала вырос на 2,9% и составил 3,76 триллиона рублей. Средства юридических лиц увеличились на 10,6% и составили 1,488 триллиона рублей, а физических лиц - на 3%, до 1,988 триллиона рублей. Активы группы за первый квартал почти не изменились и составили 4,739 триллиона рублей. Размер собственного капитала группы по МСФО составил 311,1 миллиарда рублей, увеличившись за 3 месяца текущего года на 4,4%. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая порядка 70% финансирования сезонных работ в стране. Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК увеличился на 2,4% по сравнению с концом 2023 года и составил 2,19 триллиона рублей.

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