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СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде

СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде - 21.05.2024, ПРАЙМ

СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде

Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде, произошедшего после удара ВСУ. Об этом сообщил СК РФ в своем... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:47+0300

2024-05-21T17:47+0300

2024-05-21T17:48+0300

происшествия

белгород

обрушение дома

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде, произошедшего после удара ВСУ. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что в результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 – получили ранения. "В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших", — сказано в сообщении. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Сигнал ракетной опасности объявляли в городе несколько раз в течение дня. В десятиэтажке от взрыва обрушился третий подъезд. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.

https://1prime.ru/20240513/svo-848096142.html

белгород

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белгород, обрушение дома