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СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде - 21.05.2024, ПРАЙМ
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СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде
СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде - 21.05.2024, ПРАЙМ
СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде
Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде, произошедшего после удара ВСУ. Об этом сообщил СК РФ в своем... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T17:47+0300
2024-05-21T17:48+0300
происшествия
белгород
обрушение дома
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде, произошедшего после удара ВСУ. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что в результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 – получили ранения. "В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших", — сказано в сообщении. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Сигнал ракетной опасности объявляли в городе несколько раз в течение дня. В десятиэтажке от взрыва обрушился третий подъезд. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.
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белгород, обрушение дома
Происшествия, БЕЛГОРОД, обрушение дома
17:47 21.05.2024 (обновлено: 17:48 21.05.2024)
 
СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде

СК установил личности всех 17 погибших при частичном обрушении дома в Белгороде

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде, произошедшего после удара ВСУ. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 – получили ранения.
"В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших", — сказано в сообщении.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Сигнал ракетной опасности объявляли в городе несколько раз в течение дня. В десятиэтажке от взрыва обрушился третий подъезд. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.
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ПроисшествияБЕЛГОРОДобрушение дома
 
 
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