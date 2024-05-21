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Эксперт разъяснил приостановку запрета на экспорт бензина

Эксперт разъяснил приостановку запрета на экспорт бензина - 21.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт разъяснил приостановку запрета на экспорт бензина

Приостановка запрета на экспорт бензина - способ подержать нефтяников в условиях роста издержек, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт по энергетике... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T10:08+0300

2024-05-21T10:08+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Приостановка запрета на экспорт бензина - способ подержать нефтяников в условиях роста издержек, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Правительство России в понедельник приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго РФ, комментируя это решение, заявили РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы топлива сейчас составляют около 2,1 миллиона тонн для бензина и 4 миллионов тонн для дизельного топлива. "Решение правительства отменить запрет на экспорт (бензина - ред.) в период до 30 июня 2024 года во многом связано с необходимостью поддержать российские НПЗ, которые столкнулись с ростом издержек как из-за санкций, увеличивших сроки ремонтов НПЗ, так и ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре", - считает собеседник агентства. По мнению Родионова, экспорт бензина поддержит маржинальность нефтепереработки, поскольку, в отличие от внутреннего экспорта, для внешних поставок не будут действовать негласные ценовые ограничения, сдерживавшие рост цен в начале года. Скорее всего, розничные цены на бензин и дизтопливо в ближайшие месяцы будут оставаться в границах инфляции, считает эксперт. "В противном случае регуляторы вновь пойдут на запрет экспорта", - заключил Родионов.

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россия, бензин, топливо, новости