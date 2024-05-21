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США продадут млн баррелей бензина для снижения цен на внутреннем рынке
США продадут млн баррелей бензина для снижения цен на внутреннем рынке - 21.05.2024, ПРАЙМ
США продадут млн баррелей бензина для снижения цен на внутреннем рынке
Администрация президента США Джо Байдена продаст миллион баррелей бензина из резерва страны для снижения цен на внутреннем рынке, следует из заявления Минэнерго | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T23:17+0300
2024-05-21T23:17+0300
2024-05-21T23:18+0300
экономика
бензин
цены на бензин
внутренний рынок
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ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена продаст миллион баррелей бензина из резерва страны для снижения цен на внутреннем рынке, следует из заявления Минэнерго страны. "Сегодня министерство энергетики США объявило о намерении продать и ликвидировать 1 миллион баррелей бензина из Северо-восточного резерва", - говорится в сообщении. Таким образом, как отмечается в релизе министерства, американские власти намерены оказать наибольшее влияние на топливные цены с целью их снижения в период летнего сезона отпусков. Уточняется, что указанный объем бензина из резерва страны планируется реализовать между концом мая и концом июня с поставками на заправки не позднее 30 числа первого летнего месяца.
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бензин, цены на бензин, внутренний рынок
Экономика, Бензин, цены на бензин, внутренний рынок
США продадут млн баррелей бензина для снижения цен на внутреннем рынке
Власти США продадут млн баррелей бензина для снижения цен на внутреннем рынке
ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена продаст миллион баррелей бензина из резерва страны для снижения цен на внутреннем рынке, следует из заявления Минэнерго страны.
"Сегодня министерство энергетики США объявило о намерении продать и ликвидировать 1 миллион баррелей бензина из Северо-восточного резерва", - говорится в сообщении.
Таким образом, как отмечается в релизе министерства, американские власти намерены оказать наибольшее влияние на топливные цены с целью их снижения в период летнего сезона отпусков.
Уточняется, что указанный объем бензина из резерва страны планируется реализовать между концом мая и концом июня с поставками на заправки не позднее 30 числа первого летнего месяца.
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