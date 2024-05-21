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Бербок назвала сумму, собранную для усиления украинской ПВО - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Бербок назвала сумму, собранную для усиления украинской ПВО
Бербок назвала сумму, собранную для усиления украинской ПВО - 21.05.2024, ПРАЙМ
Бербок назвала сумму, собранную для усиления украинской ПВО
Почти один миллиард евро собран для укрепления украинской ПВО в рамках немецкой инициативы (IAAD). Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:08+0300
2024-05-21T12:08+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Почти один миллиард евро собран для укрепления украинской ПВО в рамках немецкой инициативы (IAAD). Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках своего визита в Киев."Мы вместе с министром обороны (ФРГ Борисом - ред.) Писториусом запустили глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны. Сейчас собран почти 1 миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинским силам ПВО, и мы интенсивно работаем над тем, чтобы собрать еще больше", — отметила глава внешнеполитического ведомства Германии.Ранее Германия уже поставила две системы ПВО Patriot, а также объявила о передаче третьей. Россия не осталась в стороне и направила ноту странам НАТО, заявляя, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для российской армии.Во внешнеполитическом ведомстве России также отметили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, и что это негативно воздействует на переговоры между Россией и Украиной. Более того, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, не только поставляя оружие, но и обучая персонал.
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германия, украина, пво, новости
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПВО, Новости
12:08 21.05.2024
 
Бербок назвала сумму, собранную для усиления украинской ПВО

Бербок: почти один миллиард евро собран для усиления украинской ПВО

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Почти один миллиард евро собран для укрепления украинской ПВО в рамках немецкой инициативы (IAAD). Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках своего визита в Киев.
"Мы вместе с министром обороны (ФРГ Борисом - ред.) Писториусом запустили глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны. Сейчас собран почти 1 миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинским силам ПВО, и мы интенсивно работаем над тем, чтобы собрать еще больше", — отметила глава внешнеполитического ведомства Германии.
Ранее Германия уже поставила две системы ПВО Patriot, а также объявила о передаче третьей. Россия не осталась в стороне и направила ноту странам НАТО, заявляя, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для российской армии.
Во внешнеполитическом ведомстве России также отметили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, и что это негативно воздействует на переговоры между Россией и Украиной. Более того, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, не только поставляя оружие, но и обучая персонал.
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Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии
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ВооруженияГЕРМАНИЯУКРАИНАПВОНовости
 
 
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