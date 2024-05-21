https://1prime.ru/20240521/berbok-848373756.html

"Само разрушит". Немцы высмеяли заявление Бербок о Путине

"Само разрушит". Немцы высмеяли заявление Бербок о Путине - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Само разрушит". Немцы высмеяли заявление Бербок о Путине

Глава МИД Германии Анналена Бербок призывала западные страны объединиться, чтобы силы президента России Владимира Путина "не оказались у их границ". Читатели... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:53+0300

2024-05-21T15:53+0300

2024-05-21T15:53+0300

политика

анналена бербок

россия

запад

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МОСКВА, 21 мая- ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок призывала западные страны объединиться, чтобы силы президента России Владимира Путина "не оказались у их границ". Читатели немецкого издания Focus раскритиковали ее слова."А зачем Путину Германия?", - задался вопросом Ilka Daniel, отметив, что через год или два немецкое правительство само разрушит ФРГ.Читатели также раскритиковали Бербок за то, что она не знает геополитической ситуации и не справляется со своей работой."Чтобы Россия не оказалась на нашем пороге". Госпожа Бербок хочет запугать немецких граждан. Ей нужно это сделать, чтобы вытащить из карманов налогоплательщиков еще больше денег для бедной Украины", — заключил Thomas Bunny.

https://1prime.ru/20240521/berbok-848362138.html

запад

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анналена бербок, россия, запад