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Боррель призвал немедленно исполнить решение по доходам от активов РФ

Боррель призвал немедленно исполнить решение по доходам от активов РФ - 21.05.2024, ПРАЙМ

Боррель призвал немедленно исполнить решение по доходам от активов РФ

Евросоюз должен "немедленно приступить к реализации решения" по доходам от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он приветствовал... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:14+0300

2024-05-21T17:14+0300

2024-05-21T18:08+0300

экономика

санкции против рф

жозеп боррель

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Евросоюз должен "немедленно приступить к реализации решения" по доходам от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он приветствовал утвержденное Советом ЕС решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине."Я приветствую важное и экстренно необходимое решение Совета ЕС по использованию доходов… Нам необходимо немедленно приступить к его реализации", — написал он в сети X. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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санкции против рф, жозеп боррель, замороженные российские активы