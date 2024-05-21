Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240521/bumagi-848364889.html
ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах
ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах
ЦБ РФ подготовил проект указания об обособлении на биржах ценных бумаг эмитентов, недостаточно раскрывающих информацию, его принятие ожидается в третьем... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:56+0300
2024-05-21T13:29+0300
банк россии
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил проект указания об обособлении на биржах ценных бумаг эмитентов, недостаточно раскрывающих информацию, его принятие ожидается в третьем квартале, а заработает норма через 90 дней после официального опубликования, следует из самого документа и пояснительной записки к нему. "Организатор торговли обязан обособлять ... эмиссионные ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают информацию, подлежащую раскрытию на рынке ценных бумаг, в ограниченных составе и (или) объеме, превышающих состав и (или) объем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать", - говорится в проекте указания, опубликованном на сайте ЦБ. "Принятие указания предполагается в третьем квартале 2024 года. Предложения и замечания по проекту принимаются с 21 мая 2024 года по 05 июня 2024 года", - указывается в пояснительной записке. В самом проекте указывается, что нормы об обособлении ценных бумаг вступят в силу по истечении 90 дней после официального опубликования утвержденного документа."В настоящее время значительное количество эмитентов с учетом санкционных рисков вынуждены ограничивать объем раскрываемой информации. Обратная сторона таких ограничений - информационная асимметрия на публичном рынке капитала. У инвестора отсутствует информация, необходимая ему для принятия взвешенных инвестиционных решений", - отмечает пресс-служба ЦБ.Чтобы защитить интересы инвесторов, регулятор предлагает обособлять (визуально выделять) ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, что мешает оценивать риски вложений в ценные бумаги и реализовывать права по ним. Облигации можно будет не выделять в случае наличия кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
12:56 21.05.2024 (обновлено: 13:29 21.05.2024)
 
ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах

ЦБ: выделение бумаг с неполным раскрытием информации на биржах ожидается до конца года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил проект указания об обособлении на биржах ценных бумаг эмитентов, недостаточно раскрывающих информацию, его принятие ожидается в третьем квартале, а заработает норма через 90 дней после официального опубликования, следует из самого документа и пояснительной записки к нему.
"Организатор торговли обязан обособлять ... эмиссионные ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают информацию, подлежащую раскрытию на рынке ценных бумаг, в ограниченных составе и (или) объеме, превышающих состав и (или) объем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать", - говорится в проекте указания, опубликованном на сайте ЦБ.
"Принятие указания предполагается в третьем квартале 2024 года. Предложения и замечания по проекту принимаются с 21 мая 2024 года по 05 июня 2024 года", - указывается в пояснительной записке.
В самом проекте указывается, что нормы об обособлении ценных бумаг вступят в силу по истечении 90 дней после официального опубликования утвержденного документа.
"В настоящее время значительное количество эмитентов с учетом санкционных рисков вынуждены ограничивать объем раскрываемой информации. Обратная сторона таких ограничений - информационная асимметрия на публичном рынке капитала. У инвестора отсутствует информация, необходимая ему для принятия взвешенных инвестиционных решений", - отмечает пресс-служба ЦБ.
Чтобы защитить интересы инвесторов, регулятор предлагает обособлять (визуально выделять) ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, что мешает оценивать риски вложений в ценные бумаги и реализовывать права по ним. Облигации можно будет не выделять в случае наличия кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств.
 
Банк РоссииРОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала