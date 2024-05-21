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ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах

ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах - 21.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал сроки выделения бумаг с неполным раскрытием информации на биржах

ЦБ РФ подготовил проект указания об обособлении на биржах ценных бумаг эмитентов, недостаточно раскрывающих информацию, его принятие ожидается в третьем... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:56+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил проект указания об обособлении на биржах ценных бумаг эмитентов, недостаточно раскрывающих информацию, его принятие ожидается в третьем квартале, а заработает норма через 90 дней после официального опубликования, следует из самого документа и пояснительной записки к нему. "Организатор торговли обязан обособлять ... эмиссионные ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают информацию, подлежащую раскрытию на рынке ценных бумаг, в ограниченных составе и (или) объеме, превышающих состав и (или) объем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать", - говорится в проекте указания, опубликованном на сайте ЦБ. "Принятие указания предполагается в третьем квартале 2024 года. Предложения и замечания по проекту принимаются с 21 мая 2024 года по 05 июня 2024 года", - указывается в пояснительной записке. В самом проекте указывается, что нормы об обособлении ценных бумаг вступят в силу по истечении 90 дней после официального опубликования утвержденного документа."В настоящее время значительное количество эмитентов с учетом санкционных рисков вынуждены ограничивать объем раскрываемой информации. Обратная сторона таких ограничений - информационная асимметрия на публичном рынке капитала. У инвестора отсутствует информация, необходимая ему для принятия взвешенных инвестиционных решений", - отмечает пресс-служба ЦБ.Чтобы защитить интересы инвесторов, регулятор предлагает обособлять (визуально выделять) ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, что мешает оценивать риски вложений в ценные бумаги и реализовывать права по ним. Облигации можно будет не выделять в случае наличия кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств.

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