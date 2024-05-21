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В Госдуме предложили продлить период декретных выплат

В Госдуме предложили продлить период декретных выплат - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили продлить период декретных выплат

Фракция "Новые люди" направила на заключение в правительство РФ законопроект, предусматривающий продление периода декретных выплат при рождении второго ребенка... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:47+0300

2024-05-21T16:47+0300

2024-05-21T16:47+0300

декретные выплаты

госдума

законопроект

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" направила на заключение в правительство РФ законопроект, предусматривающий продление периода декретных выплат при рождении второго ребенка до достижения им возраста трех лет. "Проектом... предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком на срок до трех лет в случае рождения второго ребенка и до достижения второго ребенка трех лет. Таким образом, максимальный общий срок период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит четыре с половиной года", — говорится в пояснительной записке к документу.В нем также сказано, что сейчас отмечается ежегодное снижение коэффициента рождаемости. Так, в 2020 году он составлял 1,51, в 2021 году 1,5, в 2022 году 1,45, в 2023 году снизился до 1,41. Согласно законопроекту, выплата госпособий гражданам, имеющим детей, производится за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда. Реализация положений законопроекта приведет к расходам, покрываемым за счет средств федерального бюджета. В связи с этим законопроект вступает в силу с 1 января 2025 года, так как правительству РФ придется предусмотреть соответствующие бюджетные ассигнования в федеральном Законе "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

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декретные выплаты, госдума, законопроект