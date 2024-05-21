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Писториус призвал дать больше денег на поддержку Украины

Писториус призвал дать больше денег на поддержку Украины - 21.05.2024, ПРАЙМ

Писториус призвал дать больше денег на поддержку Украины

Берлин в 2024 году уже заключила контрактов для военной помощи Киеву на сумму около семи миллиардов евро, а для увеличения объемов поддержки требуется больше... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:37+0300

2024-05-21T16:37+0300

2024-05-21T16:37+0300

политика

борис писториус

германия

поддержка украины

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Берлин в 2024 году уже заключила контрактов для военной помощи Киеву на сумму около семи миллиардов евро, а для увеличения объемов поддержки требуется больше денег, заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом министр обороны ФРГ Борис Писториус. В субботу издание Bild сообщило, что минобороны Германии запросило у кабмина страны дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву в рамках текущего финансового года. Сообщалось, что Минфин страны поддерживает запрос, несмотря на недавние заявления главы финансового ведомства Кристиана Линднера о необходимости экономии бюджетных средств. "Если мы хотим сделать больше, то нам нужно больше денег для поддержки Украины", — подчеркнул Писториус. Аудиозапись пресс-конференции доступна на сайте минобороны ФРГ. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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германия

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борис писториус, германия, поддержка украины