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Совдир "Газпром нефти" назвал рекомендуемую сумму финальных дивидендов
Совдир "Газпром нефти" назвал рекомендуемую сумму финальных дивидендов - 21.05.2024, ПРАЙМ
Совдир "Газпром нефти" назвал рекомендуемую сумму финальных дивидендов
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:43+0300
2024-05-21T16:43+0300
2024-05-21T16:43+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании. "Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2023 году в денежной форме в размере 102,43 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля.
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Совдир "Газпром нефти" назвал рекомендуемую сумму финальных дивидендов
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды в 19,49 руб на акцию
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании.
"Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2023 году в денежной форме в размере 102,43 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля.