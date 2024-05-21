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Доллар дешевеет на утренних торгах

Доллар дешевеет на утренних торгах - 21.05.2024, ПРАЙМ

Доллар дешевеет на утренних торгах

Курс рубля в начале торгов вторника немного повышается к доллару и слегка теряет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,73 рубля,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T08:01+0300

2024-05-21T08:01+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника немного повышается к доллару и слегка теряет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,73 рубля, китайской – растет до 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 2 копейки - до 90,73 рубля, юань дорожает на 1 копейку - до 12,51 рубля. По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.

https://1prime.ru/20240520/dollar-848347227.html

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мосбиржа, доллар, юань