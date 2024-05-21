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Эксперты зафиксировали рост спроса на ESG-специалистов в России

Эксперты зафиксировали рост спроса на ESG-специалистов в России - 21.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты зафиксировали рост спроса на ESG-специалистов в России

Востребованность ESG-специалистов среди российских работодателей в апреле увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T08:05+0300

2024-05-21T08:05+0300

2024-05-21T08:05+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Востребованность ESG-специалистов среди российских работодателей в апреле увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных. Минтруд в апреле этого года разработал профессиональный стандарт специалистов в сфере устойчивого развития. В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. ESG-специалисты занимаются разработкой и внедрением стратегии бизнеса, включающую три аспекта: экологическую и социальную политику, корпоративное управление. "Спрос российских работодателей на специалистов с навыками ESG-управления вырос за год на 40%, а за последние 2 года с апреля 2022 года - более чем в 3 раза (+217%)", - следует из исследования. По данным экспертов, наибольший спрос на ESG-специалистов наблюдается в сфере управления персоналом. Так, с апреля 2023 года количество вакансий увеличилось в 2,3 раза (+133%). Кроме того, нуждаются в ESG-специалистах в таких сферах, как производство, сырье и сельское хозяйство (+111% за год). Самый большой прирост зарплат произошел в сфере бухгалтерии и финансов - на 46%, до 58 610 рублей. Как следует из исследования, выше всего средние зарплаты получают в отрасли производства, сырья и сельского хозяйства - 67 452 рубля (на 30%). "Согласно результатам нашего опроса, для 42% работающих россиян важно ESG-управление организации-нанимателя, а 34% относятся к этому нейтрально. При этом 44% респондентов заявили, что в их компании уже реализуются благотворительные и/или экологические проекты", - прокомментировал управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

esg, бизнес, рынок труда в россии