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Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая
Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая - 21.05.2024, ПРАЙМ
Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая
Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, доллар дешевеет до 90,23 рубля, юань - до 12,43 рубля, следует из данных... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T17:01+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, доллар дешевеет до 90,23 рубля, юань - до 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 17.00 мск снижается на 67 копеек, до 97,96 рубля, доллара - на 52 копейки, до 90,23 рубля, юаня - на 7 копеек, до 12,43 рубля.
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московская биржа, курсы валют
Экономика, Московская биржа, Курсы валют
Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, доллар дешевеет до 90,23 рубля, юань - до 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 17.00 мск снижается на 67 копеек, до 97,96 рубля, доллара - на 52 копейки, до 90,23 рубля, юаня - на 7 копеек, до 12,43 рубля.
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