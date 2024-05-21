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СМИ выяснили дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

СМИ выяснили дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - 21.05.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Евросоюз планирует начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня, передает Politico со ссылкой на дипломатические источники. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:05+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюз планирует начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня, передает Politico со ссылкой на дипломатические источники."Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета", — говорится в публикации издания.Ранее 14 декабря в рамках саммита Евросоюза было принято решение начать переговоры о будущем присоединении к союзу Украины и Молдавии. В июне 2022 года ЕС присвоил им статус стран-кандидатов в члены ЕС, однако установил жесткие условия для начала официальных переговоров.В 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и в 2022 году Украина получила официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Еще в 2019 году Украина закрепила свой курс на вступление в ЕС в Конституции страны.Тем не менее, получение статуса страны-кандидата и начало переговоров не обозначают автоматического вступления в ЕС и не обязывают Брюссель предпринимать какие-либо действия.Для страны это только первый шаг в долгом процессе присоединения к ЕС. Например, Турция является страной-кандидатом с 1999 года, но ведет переговоры о членстве уже с 2005 года. Северная Македония, Черногория и Сербия получили статус кандидата соответственно в 2005, 2010 и 2012 годах. Хорватия присоединилась к ЕС лишь в 2013 году после десятилетнего процесса.

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