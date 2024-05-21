https://1prime.ru/20240521/finlyandiya-848364628.html
Финляндия откажется от "русской" железнодорожной колеи
Финляндия откажется от "русской" железнодорожной колеи - 21.05.2024, ПРАЙМ
Финляндия откажется от "русской" железнодорожной колеи
Финляндия рассматривает возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила во вторник министр транспорта и связи... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:53+0300
2024-05-21T12:53+0300
2024-05-21T12:53+0300
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Финляндия рассматривает возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила во вторник министр транспорта и связи Лулу Ранне.Железнодорожная колея российского стандарта составляет 1520 миллиметров, европейского - 1435 миллиметров. В Финляндии ширина колеи 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов, поэтому она и называется "русская"."Мы изучим, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи", - сказала она в интервью общественному вещателю Yle.По мнению Ранне, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию.Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом. "Тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет. Но за последние пару лет мир сильно изменился", - сказала министр.Переход на европейскую колею принесет пользу гражданскому и военному транспорту, ускорит переброску войск и товаров между странами, говорится в материале общественного вещателя Yle.Сейчас в финском Тампере проходит встреча групп транспортного планирования НАТО.
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финляндия, россия, железная дорога
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, железная дорога
Финляндия откажется от "русской" железнодорожной колеи
Финляндия планирует перейти с "русской" ширины ж/д колеи на европейскую
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Финляндия рассматривает возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила во вторник министр транспорта и связи Лулу Ранне.
Железнодорожная колея российского стандарта составляет 1520 миллиметров, европейского - 1435 миллиметров. В Финляндии ширина колеи 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов, поэтому она и называется "русская".
"Мы изучим, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи", - сказала она в интервью общественному вещателю Yle.
По мнению Ранне, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию.
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом. "Тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет. Но за последние пару лет мир сильно изменился", - сказала министр.
Переход на европейскую колею принесет пользу гражданскому и военному транспорту, ускорит переброску войск и товаров между странами, говорится в материале общественного вещателя Yle.
Сейчас в финском Тампере проходит встреча групп транспортного планирования НАТО.