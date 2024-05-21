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Премьер Словакии находится в сознании, заявили в больнице
Премьер Словакии находится в сознании, заявили в больнице - 21.05.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии находится в сознании, заявили в больнице
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и коммуницирует с окружающими, заявили в больнице, куда глава правительства был... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:46+0300
2024-05-21T12:46+0300
2024-05-21T12:46+0300
роберт фицо
словакия
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БРАТИСЛАВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и коммуницирует с окружающими, заявили в больнице, куда глава правительства был госпитализирован."Пациент по-прежнему в сознании и коммуницирует", - сообщили врачи.Ранее отмечалось, что состояние Фицо улучшается.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
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роберт фицо, словакия
Премьер Словакии находится в сознании, заявили в больнице
Врачи заявили, что Фицо находится в сознании и коммуницирует с окружающими
БРАТИСЛАВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и коммуницирует с окружающими, заявили в больнице, куда глава правительства был госпитализирован.
"Пациент по-прежнему в сознании и коммуницирует", - сообщили врачи.
Ранее отмечалось, что состояние Фицо улучшается.
Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо