https://1prime.ru/20240521/fitso-848364266.html

Премьер Словакии находится в сознании, заявили в больнице

Премьер Словакии находится в сознании, заявили в больнице - 21.05.2024, ПРАЙМ

Премьер Словакии находится в сознании, заявили в больнице

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и коммуницирует с окружающими, заявили в больнице, куда глава правительства был... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:46+0300

2024-05-21T12:46+0300

2024-05-21T12:46+0300

роберт фицо

словакия

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БРАТИСЛАВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и коммуницирует с окружающими, заявили в больнице, куда глава правительства был госпитализирован."Пациент по-прежнему в сознании и коммуницирует", - сообщили врачи.Ранее отмечалось, что состояние Фицо улучшается.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.

https://1prime.ru/20240519/fitso-848307151.html

словакия

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роберт фицо, словакия