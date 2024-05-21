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Названа сумма госдолга, которую обязана выплатить Украина в этом году

Названа сумма госдолга, которую обязана выплатить Украина в этом году - 21.05.2024, ПРАЙМ

Названа сумма госдолга, которую обязана выплатить Украина в этом году

Украине предстоит выплатить в текущем году 1 триллион гривен (более 25 миллиардов долларов) по государственному долгу, сообщает минфин страны. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:21+0300

2024-05-21T15:21+0300

2024-05-21T16:40+0300

экономика

украина

госдолг украины

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Украине предстоит выплатить в текущем году 1 триллион гривен (более 25 миллиардов долларов) по государственному долгу, сообщает минфин страны. Как следует из данных ведомства, опубликованных в документе "Прогнозные ежемесячные платежи по государственному долгу в 2024-2049 годах по действующим соглашениям по состоянию на 01.05.2024 года", Украине в 2024 году предстоит выплатить по государственному долгу 1016,66 миллиарда гривен (более 25 миллиардов долларов). Согласно прогнозу, подготовленному минфином до 2050 года, в последующие годы выплаты сумм по госдолгу будут уменьшатся. Так, согласно прогнозу, 870 миллиардов гривен нужно будет на погашение госдолга в 2025 году (22 миллиарда долларов), 621 миллиард гривен - в 2026 году (15,7 миллиарда долларов) и 536 миллиардов гривен в 2027 году (13, 6 миллиарда долларов). Ведомство прогнозирует, что, начиная с 2038 года, суммы ежегодных выплат не будут превышать отметку в 200 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов). В 2049 году плановая сумма выплаты составит 86 миллиардов гривен (более двух миллиардов долларов), В свою очередь, как пишет агентство РБК-Украина, суммарно за 26 лет, по прогнозу украинского минфина, государство должно погасить долги на сумму около 8,5 триллиона гривен (более 214 миллиардов долларов).

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