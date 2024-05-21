Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240521/gosdolg-848386051.html
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП - 21.05.2024, ПРАЙМ
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП
Госдолг США за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, однако не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП, говорится в опубликованном докладе бюджетного | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T22:28+0300
2024-05-21T22:28+0300
экономика
сша
госдолг сша
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059756_0:263:5053:3105_1920x0_80_0_0_fc4f5d7da434e3d44aabe18ce9c7d891.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Госдолг США за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, однако не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП, говорится в опубликованном докладе бюджетного управления конгресса. "Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что если текущие законы, регулирующие доходы и расходы, останутся неизменными… то показатель государственного долга, находящегося в публичном хранении, вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 166% ВВП в 2054 году, что превысит любой ранее зарегистрированный уровень и будет продолжать расти", - указывается в публикации. При этом в управлении допустили отклонения от указанного прогноза в случае изменения различных государственных политик. В частности, при сохранении бюджетных расходов и доходов на исторически средних показателях за последние 30 лет, уровень госдолга вырастет еще сильнее и в 2054 году превысит отметку в 250% ВВП. Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
https://1prime.ru/20240521/gosdolg-848372266.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059756_281:0:4773:3369_1920x0_80_0_0_e97ce1051c11f94c9dd42d3855dc6865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, госдолг сша, прогноз
Экономика, США, госдолг США, прогноз
22:28 21.05.2024
 
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП

Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП, не исключает повышения до 250%

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© AFP / Zack Gibson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Госдолг США за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, однако не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП, говорится в опубликованном докладе бюджетного управления конгресса.
"Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что если текущие законы, регулирующие доходы и расходы, останутся неизменными… то показатель государственного долга, находящегося в публичном хранении, вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 166% ВВП в 2054 году, что превысит любой ранее зарегистрированный уровень и будет продолжать расти", - указывается в публикации.
При этом в управлении допустили отклонения от указанного прогноза в случае изменения различных государственных политик. В частности, при сохранении бюджетных расходов и доходов на исторически средних показателях за последние 30 лет, уровень госдолга вырастет еще сильнее и в 2054 году превысит отметку в 250% ВВП.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Названа сумма госдолга, которую обязана выплатить Украина в этом году
15:21
Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
 
ЭкономикаСШАгосдолг СШАпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала