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Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП - 21.05.2024, ПРАЙМ
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП
Госдолг США за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, однако не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП, говорится в опубликованном докладе бюджетного | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T22:28+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Госдолг США за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, однако не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП, говорится в опубликованном докладе бюджетного управления конгресса. "Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что если текущие законы, регулирующие доходы и расходы, останутся неизменными… то показатель государственного долга, находящегося в публичном хранении, вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 166% ВВП в 2054 году, что превысит любой ранее зарегистрированный уровень и будет продолжать расти", - указывается в публикации. При этом в управлении допустили отклонения от указанного прогноза в случае изменения различных государственных политик. В частности, при сохранении бюджетных расходов и доходов на исторически средних показателях за последние 30 лет, уровень госдолга вырастет еще сильнее и в 2054 году превысит отметку в 250% ВВП. Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
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сша, госдолг сша, прогноз
Экономика, США, госдолг США, прогноз
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП
Конгресс США ждет рост госдолга за 30 лет до 166% ВВП, не исключает повышения до 250%
ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Госдолг США за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, однако не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП, говорится в опубликованном докладе бюджетного управления конгресса.
"Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что если текущие законы, регулирующие доходы и расходы, останутся неизменными… то показатель государственного долга, находящегося в публичном хранении, вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 166% ВВП в 2054 году, что превысит любой ранее зарегистрированный уровень и будет продолжать расти", - указывается в публикации.
При этом в управлении допустили отклонения от указанного прогноза в случае изменения различных государственных политик. В частности, при сохранении бюджетных расходов и доходов на исторически средних показателях за последние 30 лет, уровень госдолга вырастет еще сильнее и в 2054 году превысит отметку в 250% ВВП.
Названа сумма госдолга, которую обязана выплатить Украина в этом году
Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.