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В ГД подготовят поправки в закон по закупкам детского питания

В ГД подготовят поправки в закон по закупкам детского питания - 21.05.2024, ПРАЙМ

В ГД подготовят поправки в закон по закупкам детского питания

Готовятся поправки в закон, касающиеся всех закупок детского питания, и в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, сообщила вице-спикер ГД Ирина... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:27+0300

2024-05-21T12:27+0300

2024-05-21T12:27+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Готовятся поправки в закон, касающиеся всех закупок детского питания, и в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."В настоящее время мною готовятся поправки в закон, касающиеся всех закупок детского питания, и в ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную Думу. Но уже сейчас, до старта летней оздоровительной кампании, регионам нужно провести профилактическую работу, чтобы она прошла без нарушений", - сказала Яровая в ходе Всероссийского семинара-совещания на тему: "Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2024 года".Также она предложила до 1 июня регионам провести работу с детскими лагерями по предварительной оценке добросовестности поставщиков продуктов питания."В рамках работы Совета законодателей мы провели мониторинг школьного питания. И видим, что за прошедший год выявлено более 7000 нарушений у поставщиков школьного питания, начиная от стадии формирования поставки и заканчивая приемом продукции", - добавила вице-спикер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, детское питание, новости