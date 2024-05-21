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В России пошел на спад параллельный импорт автомобилей

В России пошел на спад параллельный импорт автомобилей - 21.05.2024, ПРАЙМ

В России пошел на спад параллельный импорт автомобилей

Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад, об этом свидетельствует объем регистраций таких машин: он планомерно снижается | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T05:39+0300

2024-05-21T05:39+0300

2024-05-21T05:40+0300

экономика

россия

параллельный импорт

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад, об этом свидетельствует объем регистраций таких машин: он планомерно снижается последние несколько месяцев, говорится в совместном исследовании экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В апреле текущего года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых ТС (легковых авто и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. За последние несколько месяцев их доля сократилась, составив 16% в феврале, 15% в марте и уже 11% в апреле", - отмечается в исследовании. При этом в апреле относительно марта общее количество регистраций автомобилей, ввезенных в страну по альтернативному каналу, уменьшилось на треть. "Как мы и прогнозировали ранее, в апреле объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в страну, заметно сократился. Предыдущие месяцы продавцы активно завозили автомобили, чтобы максимально удовлетворить спрос до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой ввоз", - прокомментировал статистику гендиректор компании "Автомаркетолог" Олег Мосеев. В структуре параллельного импорта среди марок в апреле лидерство снова оказалось за Li Xiang (13% от всех регистраций), которая заметно обогнала занявшую второе место Toyota (9%). Третье место в апрельском рейтинге у BMW c долей в 8%. В топ-5 рейтинга также вошли Geely и Hyundai (по 7%). Рейтинг среди моделей в апреле возглавил кроссовер Geely Monjaro (7% от всего объема регистраций). Второе и третье места заняли Li Xiang L7 (7%) и Li Xiang L9 (6%), а в топ-5 снова вошли Kia Sportage и электрокар Zeekr 001 (по 3%). В апреле 36% машин в рамках параллельного импорта пришлось вновь на китайские бренды. На втором месте оказались японские марки (22%), на третьем – "немцы" (21%), отмечается в исследовании.

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россия, параллельный импорт