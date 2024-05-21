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Экономисты развенчали миф о важности иностранных инвестиций для России

Экономисты развенчали миф о важности иностранных инвестиций для России - 21.05.2024, ПРАЙМ

Экономисты развенчали миф о важности иностранных инвестиций для России

Уход иностранных инвесторов из России после начала специальной военной операции России на Украине (СВО) показал, что роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:40+0300

2024-05-21T15:40+0300

2024-05-21T15:59+0300

экономика

бизнес

инвестиции

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Уход иностранных инвесторов из России после начала специальной военной операции России на Украине (СВО) показал, что роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономике РФ в последние годы была переоценена. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов Венского института международных экономических исследований (WIIW).Отмечается, что к концу 2021 года накопленный объем ПИИ в РФ составлял 439,8 млрд евро или около 3 тысяч евро на человека, что сопоставимо с данными по Албании и Косово, но намного меньше, чем у большинства стран Восточной Европы.Издание сообщило со ссылкой на данные Йельской школы менеджмента, что из 1589 работавших в России иностранных фирм 538 полностью покинули страну и 504 приостановили деятельность. Число сделок с их участием в 2022 году снизилось до 97 против 109 в 2023 году, объем уменьшился с 16,3 млрд долларов до 11,1 млрд долларов.По данным экспертов, высокое присутствие иностранного капитала наблюдалось только в добывающих отраслях и автомобильной промышленности. Вместе с тем еще в 2008 году в России опубликовали перечень из 42 стратегических сфер экономики с ограничениями на присутствие зарубежных инвесторов.В 2022 году обязательства страны по ПИИ снизились на 39,8 млрд долларов, но в 2023 году отток спал до восьми млрд долларов за восемь месяцев. Сокращение было вызвано требованиями к скидкам при продаже активов, особенностями налогообложения и переходом части бизнеса под временное управление.

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бизнес, инвестиции