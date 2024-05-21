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В ГД хотят проиндексировать выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям - 21.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240521/ipoteka-848352733.html
В ГД хотят проиндексировать выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям
В ГД хотят проиндексировать выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят проиндексировать выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям
В Госдуме разрабатывают законопроект об индексации выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Это следует из обращения первого... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T09:28+0300
2024-05-21T10:15+0300
экономика
ипотека
многодетные семьи
госдума
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В Госдуме разрабатывают законопроект об индексации выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Это следует из обращения первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Ланратовой к главе Минфина РФ Антону Силуанову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. По словам депутата, законопроектная комиссия правительства РФ одобрила инициативу Минфина о продлении до 2030 года выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Соответствующий документ подготовили по итогам Послания президента РФ Федеральному собранию. Согласно нормам законодательства, выплата предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2019 года родились третий ребенок или последующие дети, при этом сейчас не предусмотрена возможность индексации суммы выплаты. "В этой связи мной разрабатываются изменения в Федеральный закон, предусматривающие возможность единоразовой индексации данной выплаты в размере инфляции за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а затем, начиная с 2025 года, ежегодной индексации размера выплаты в размере инфляции за прошедший год", — отметила Лантратова в письме. Она также сообщила, что только за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года размер инфляции в стране составил порядка 42%, и в случае продления выплаты до 2030 года, эта цифра будет продолжать увеличиваться. Отсутствие индексации не позволяет учесть уровень инфляции за время действия закона, и оказать поддержку российским семьям наиболее эффективно, считает депутат. В заключение Лантратова попросила Силуанова оценить целесообразность инициативы и предоставить позицию Минфинана по данному вопросу.
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ипотека, многодетные семьи, госдума
Экономика, ипотека, многодетные семьи, Госдума
09:28 21.05.2024 (обновлено: 10:15 21.05.2024)
 
В ГД хотят проиндексировать выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям

В ГД готовят проект об индексации выплат на погашение ипотеки многодетным семьям

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В Госдуме разрабатывают законопроект об индексации выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Это следует из обращения первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Ланратовой к главе Минфина РФ Антону Силуанову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам депутата, законопроектная комиссия правительства РФ одобрила инициативу Минфина о продлении до 2030 года выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Соответствующий документ подготовили по итогам Послания президента РФ Федеральному собранию. Согласно нормам законодательства, выплата предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2019 года родились третий ребенок или последующие дети, при этом сейчас не предусмотрена возможность индексации суммы выплаты.
"В этой связи мной разрабатываются изменения в Федеральный закон, предусматривающие возможность единоразовой индексации данной выплаты в размере инфляции за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а затем, начиная с 2025 года, ежегодной индексации размера выплаты в размере инфляции за прошедший год", — отметила Лантратова в письме.
Она также сообщила, что только за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года размер инфляции в стране составил порядка 42%, и в случае продления выплаты до 2030 года, эта цифра будет продолжать увеличиваться. Отсутствие индексации не позволяет учесть уровень инфляции за время действия закона, и оказать поддержку российским семьям наиболее эффективно, считает депутат.
В заключение Лантратова попросила Силуанова оценить целесообразность инициативы и предоставить позицию Минфинана по данному вопросу.
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Экономикаипотекамногодетные семьиГосдума
 
 
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