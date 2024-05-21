https://1prime.ru/20240521/iran-848356639.html

Иран доведет расследование гибели Раиси до конца, заявил посол Джалали

Иран доведет расследование гибели Раиси до конца, заявил посол Джалали - 21.05.2024, ПРАЙМ

Иран доведет расследование гибели Раиси до конца, заявил посол Джалали

Расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц доведут до конца, заявил в эфире телеканала "Соловьев.LIVE" посол страны в России... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:00+0300

2024-05-21T11:00+0300

2024-05-21T11:00+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц доведут до конца, заявил в эфире телеканала "Соловьев.LIVE" посол страны в России Казем Джалали.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли."Все наши руководители сосредоточили свои усилия для того, чтобы провести церемонию похорон, естественно, мы доведем до конца расследование, и, безо всякого сомнения, Исламская Республика Иран и соответствующие министерства и органы уже начали расследование, и конечно же, у них будет четкий доклад, и этот доклад будет передан Верховному лидеру, а также народу Ирана", - отметил Джалали.Иранский посол также заверил, что внешнеполитический курс Тегерана не изменится. По его словам, сфера находится в ведении Верховного лидера.20 мая посол заявлял, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, что единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.

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иран

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иран, ибрахим раиси