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МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией, заявил Лавров
МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией, заявил Лавров
Замглавы МИД Ирана Мехди Сафади подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:39+0300
2024-05-21T12:39+0300
2024-05-21T12:39+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД Ирана Мехди Сафади подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У меня был контакт с главой иранской делегации, это заместитель погибшего министра иностранных дел Амира Абдоллахияна, господином Сафади. Он подтвердил преемственность наших отношений", — отметил дипломат после СМИД ШОС в Казахстане.Лавров также отметил, что посол Ирана в Москве подтвердил, что Иран не планирует менять курс своей внешней политику. Он добавил, что не видит причин для спекуляций о возможных изменениях внешнеполитического курса Исламской Республики Иран.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
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россия, иран, новости
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Новости
МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией, заявил Лавров
Лавров: замглавы МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД Ирана Мехди Сафади подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У меня был контакт с главой иранской делегации, это заместитель погибшего министра иностранных дел Амира Абдоллахияна, господином Сафади. Он подтвердил преемственность наших отношений", — отметил дипломат после СМИД ШОС в Казахстане.
Лавров также отметил, что посол Ирана в Москве подтвердил, что Иран не планирует менять курс своей внешней политику. Он добавил, что не видит причин для спекуляций о возможных изменениях внешнеполитического курса Исламской Республики Иран.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси