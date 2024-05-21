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МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией, заявил Лавров

МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ

МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией, заявил Лавров

Замглавы МИД Ирана Мехди Сафади подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:39+0300

2024-05-21T12:39+0300

2024-05-21T12:39+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД Ирана Мехди Сафади подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У меня был контакт с главой иранской делегации, это заместитель погибшего министра иностранных дел Амира Абдоллахияна, господином Сафади. Он подтвердил преемственность наших отношений", — отметил дипломат после СМИД ШОС в Казахстане.Лавров также отметил, что посол Ирана в Москве подтвердил, что Иран не планирует менять курс своей внешней политику. Он добавил, что не видит причин для спекуляций о возможных изменениях внешнеполитического курса Исламской Республики Иран.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.

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