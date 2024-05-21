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Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном - 21.05.2024, ПРАЙМ
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать иранским властям, что рассчитывает на продолжение развития... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T22:51+0300
2024-05-21T22:51+0300
2024-05-21T22:51+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать иранским властям, что рассчитывает на продолжение развития российско-иранских отношений как и прежде. "Мы со своей стороны будем делать все, для того чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана", — отметил глава государства на встрече с Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси. Кроме этого, российский лидер добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
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иран, ибрахим раиси, владимир путин, сотрудничество
Политика, ИРАН, Ибрахим Раиси, Владимир Путин, сотрудничество
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
Путин: Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать иранским властям, что рассчитывает на продолжение развития российско-иранских отношений как и прежде.
"Мы со своей стороны будем делать все, для того чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана", — отметил глава государства на встрече с Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси.
Кроме этого, российский лидер добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси