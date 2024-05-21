https://1prime.ru/20240521/iran-848386489.html

Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном - 21.05.2024, ПРАЙМ

Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать иранским властям, что рассчитывает на продолжение развития... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T22:51+0300

2024-05-21T22:51+0300

2024-05-21T22:51+0300

политика

иран

ибрахим раиси

владимир путин

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать иранским властям, что рассчитывает на продолжение развития российско-иранских отношений как и прежде. "Мы со своей стороны будем делать все, для того чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана", — отметил глава государства на встрече с Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси. Кроме этого, российский лидер добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

https://1prime.ru/20240521/vertolet-848365472.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ибрахим раиси, владимир путин, сотрудничество