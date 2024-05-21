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Суд арестовал автомобили и мотоцикл замминистра обороны Иванова

Суд арестовал автомобили и мотоцикл замминистра обороны Иванова - 21.05.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал автомобили и мотоцикл замминистра обороны Иванова

Суд арестовал принадлежавшие ранее замминистра обороны РФ Тимуру Иванову две люксовые машины и мотоцикл. Данную информацию выяснил корреспондент РИА Новости на... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:44+0300

2024-05-21T09:44+0300

2024-05-21T09:44+0300

происшествия

тимур иванов

суд

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Суд арестовал принадлежавшие ранее замминистра обороны РФ Тимуру Иванову две люксовые машины и мотоцикл. Данную информацию выяснил корреспондент РИА Новости на основе открытых баз данных. Этими авто являются минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban. Данные машины фигурировали в декларации Иванова за 2019 год. Оба автомобиля в феврале 2023 года перешли его бывшей жене Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она выставила внедорожник на продажу после ДТП. Согласно данным сервиса Avtoface, на оба авто наложены ограничения. Под них также попал спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Согласно декларациям о доходах, это транспортное средство появилось у Иванова в 2019 году. Из базы данных столичных судов общей юрисдикции следует, что ходатайство о наложении в рамках уголовного дела ареста на имущество удовлетворил Басманный суд Москвы 8 мая. При этом номер дела в картотеке совпадает с номером постановления, указанного при проверке через Avtoface. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Адвокат Иванова Мурад Мусаев сообщил, что замминистра вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.

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тимур иванов, суд