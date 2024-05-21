https://1prime.ru/20240521/kanada-848376631.html

Канада расширила санкционный список против России

Канада расширила санкционный список против России - 21.05.2024, ПРАЙМ

Канада расширила санкционный список против России

Канада расширила антироссийские санкции, включив шесть юридических лиц и два физических. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:26+0300

2024-05-21T16:26+0300

2024-05-21T16:26+0300

канада

россия

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Канада расширила антироссийские санкции, включив шесть юридических лиц и два физических. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.Согласно публикации ведомства, рестрикции затронули двух высокопоставленных представителей российских компаний и шесть фирм. МИД Канады подозревает их в поставках вооружений из КНДР России.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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канада

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канада, россия, санкции против рф