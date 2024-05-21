https://1prime.ru/20240521/kanada-848376631.html
Канада расширила санкционный список против России
Канада расширила санкционный список против России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Канада расширила санкционный список против России
Канада расширила антироссийские санкции, включив шесть юридических лиц и два физических. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:26+0300
2024-05-21T16:26+0300
2024-05-21T16:26+0300
канада
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/33/841253359_5:0:2400:1347_1920x0_80_0_0_8db22f80de6464ef15033a949474c8d2.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Канада расширила антироссийские санкции, включив шесть юридических лиц и два физических. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.Согласно публикации ведомства, рестрикции затронули двух высокопоставленных представителей российских компаний и шесть фирм. МИД Канады подозревает их в поставках вооружений из КНДР России.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20240521/sanktsii-848372810.html
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/33/841253359_604:0:2400:1347_1920x0_80_0_0_da2c72af97589edcd43f6020dc39a377.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, санкции против рф
КАНАДА, РОССИЯ, санкции против РФ
Канада расширила санкционный список против России
МИД Канады: страна ввела санкции против двух россиян и шести компаний
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Канада расширила антироссийские санкции, включив шесть юридических лиц и два физических. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
Согласно публикации ведомства, рестрикции затронули двух высокопоставленных представителей российских компаний и шесть фирм. МИД Канады подозревает их в поставках вооружений из КНДР России.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера