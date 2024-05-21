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В Kaspersky назвали новые санкции США против компании слухами

В Kaspersky назвали новые санкции США против компании слухами - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky назвали новые санкции США против компании слухами

Новые санкции США против "Лаборатории Касперского" - это пока только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах, к тому же для компании это далеко не... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:55+0300

2024-05-21T17:55+0300

2024-05-21T17:55+0300

санкции против рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Новые санкции США против "Лаборатории Касперского" - это пока только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах, к тому же для компании это далеко не самый главный рынок, заявил РИА Новости глава компании Евгений Касперский в кулуарах IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Как сообщал в апреле CNN со ссылкой на источники, администрация США намерена запретить американским гражданам и частным компаниям использовать любое ПО, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности. Телеканал отмечал, что этот запрет будет иметь "беспрецедентный характер". "Сейчас это только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах. У нас не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок. Однако нам важно присутствие в каждом регионе, и мы активно работаем для того, чтобы такого не произошло", - заявил Касперский, комментируя возможный запрет на использование ПО компании для граждан США. В 2017 году министерство внутренней безопасности США запретило использовать ПО "Лаборатории Касперского" в федеральных органах власти из-за подозрений в связях компании с российскими спецслужбами. А в марте 2022 года федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны и народа. При этом летом 2023 года Касперский рассказывал, что компания по-прежнему работает в США и Европе, клиенты из этих регионов составляют значительную долю среди заказчиков. В будущем компания ожидает восстановления спроса на свои продукты в США и Европе.

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санкции против рф, it-бизнес, kaspersky