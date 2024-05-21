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Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк
Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк - 21.05.2024, ПРАЙМ
Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к ЦБ с просьбой ограничить право получения кешбэка для покупателей, которые злоупотребляют возможностью... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:02+0300
2024-05-21T11:02+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к ЦБ с просьбой ограничить право получения кешбэка для покупателей, которые злоупотребляют возможностью возврата товаров, пишут "Известия".Отмечается, что Банку России было предложено внести изменения в законодательство, чтобы при возврате товара деньги возвращались только на ту банковскую карту, с которой товар был оплачен изначально.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным АКИТ, в последнее время часто происходят мошеннические схемы, когда покупатели получают кешбэк и затем возвращают товар, используя другую карту, чтобы сохранить бонусы.АКИТ подчеркнула, что текущие положения закона, разрешающие использование нескольких карт, способствуют росту числа случаев мошенничества.
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россия, кэшбэк, новости
Экономика, РОССИЯ, кэшбэк, Новости
11:02 21.05.2024
 
Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк

"Известия": бизнес призвал ограничить право на кешбэк при возврате товаров

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к ЦБ с просьбой ограничить право получения кешбэка для покупателей, которые злоупотребляют возможностью возврата товаров, пишут "Известия".
Отмечается, что Банку России было предложено внести изменения в законодательство, чтобы при возврате товара деньги возвращались только на ту банковскую карту, с которой товар был оплачен изначально.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно данным АКИТ, в последнее время часто происходят мошеннические схемы, когда покупатели получают кешбэк и затем возвращают товар, используя другую карту, чтобы сохранить бонусы.
АКИТ подчеркнула, что текущие положения закона, разрешающие использование нескольких карт, способствуют росту числа случаев мошенничества.
СБП - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Российские банки освободили от комиссии за переводы кешбэка через СБП
1 апреля, 05:45
 
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