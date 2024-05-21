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Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк

Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк - 21.05.2024, ПРАЙМ

Сбрить бонусы. Россиянам захотели ограничить право на кешбэк

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к ЦБ с просьбой ограничить право получения кешбэка для покупателей, которые злоупотребляют возможностью... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:02+0300

2024-05-21T11:02+0300

2024-05-21T11:02+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к ЦБ с просьбой ограничить право получения кешбэка для покупателей, которые злоупотребляют возможностью возврата товаров, пишут "Известия".Отмечается, что Банку России было предложено внести изменения в законодательство, чтобы при возврате товара деньги возвращались только на ту банковскую карту, с которой товар был оплачен изначально.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным АКИТ, в последнее время часто происходят мошеннические схемы, когда покупатели получают кешбэк и затем возвращают товар, используя другую карту, чтобы сохранить бонусы.АКИТ подчеркнула, что текущие положения закона, разрешающие использование нескольких карт, способствуют росту числа случаев мошенничества.

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